Resident Evil 3 - Mehr Gameplay und Antworten auf Designfragen gibt es jetzt im Dev-Video

Capcom hat neben einem Ankündigungs-Trailer sogleich ein offizielles Video von den Entwicklern veröffentlicht, die über das Remake von „Resident Evil 3“ sprechen. Hier gibt es zusätzliches Gameplay zu sehen, während sie die wichtigsten Faktoren in der Neuauflage besprechen.

In einem Dev-Update sprechen die Produzenten Peter Fabiano und Masachika Kawata über das Remake von Resident Evil 3, das gestern während der neuen Ausgabe State of Play angekündigt wurde.

Resident Evil 3 Remake offiziell via Trailer angekündigt, Release-Termin bestätigt!

Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier direkt den Worten der Entwickler lauschen:

Gameplay und mehr im Dev-Talk

Allem voran gibt es hier einen kleinen Überblick über die Hauptfigur Jill Valentine, die die „Resident Evil“-Spieler bereits aus den Geburtststunden des Franchises kennen und lieben gelernt haben. Damit kehrt ein klarer Fanfavorit zurück auf die große Leinwand und das in neuer, noch nie dagewesener Form. Und obgleich die technische Aufmachung und die Inszenierung des Spiels den aktuellen Zeitgeist einfangen, werdet ihr getreu dem Original immer noch aus Raccoon City mit Jill fliehen müssen. Das sehen wir bereits im Teaser-Trailer.

Das Outfit von Jill wurde ein wenig angepasst und weicht demnach in gewisser Hinsicht vom originalen Design ab, das sich nun ein wenig mehr an die gegeben „Action“ orientiere, so die Entwickler.

Demnach hätte sich das Design von Carlos Oliveira ebenfalls verändert. Es sehe nun „grober“ oder gar „ruppiger“ aus. Sie wollten ihn so als glaubhaften Verbündeten gestalten, auf den sich Jill bei ihrer Flucht stets verlassen kann.

Schließlich gehen sie noch auf den Nemesis ein, ebenfalls eine Schlüsselfigur in „Resident Evil 3“. Dieser hätte allem voran mehr Wege, Jill Valentine zur Strecke zu bringen, als es der Tyrant aka Mr. X in „Resident Evil 2“ gehabt hätte. Das wird sich schließlich im Spiel widerspiegeln.

Fanwünsche werden wahr

Im Dev-Talk sprechen die Entwickler über den Wunsch der Fans, das Spiel neu aufzulegen, auf den sie schließlich eingegangen sind. Zudem sehen wir ganz neues Gameplay-Material und auch die Over-the-Shoulder-Perspektive in Third-Person, die wir bereits aus dem Remake von „Resident Evil 2“ kennen. Das Spiel verwendet dieselbe RE Engine und somit auch dieselbe Perspektive. Falls ihr das Remake des 2. Teils gespielt habt, werdet ihr euch also schnell zurechtfinden.

Und denkt dran: Wenn ihr Resident Evil 3 kauft, erhaltet ihr das asynchronen Multiplayer-Spiel Resident Evil Resistance gratis obendrauf! Mehr dazu hier:

Resident Evil Resistance Gratis beim Kauf von Resident Evil 3, Vorbesteller-Bonus bestätigt