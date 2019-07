Resident Evil 2 - Werdet zum Zombie: Das Merchandise der etwas anderen Art

Möchtet ihr euch aktuell mal wieder neu erfinden oder seid auf der Suche nach einer neuen, passenden Frisur? Wie wäre es dann mit einem kleinen Styleover? Mit dem neuen Merchandise zu „Resident Evil 2“ werdet ihr zu einem waschechten Zombie.

Der Hype um Resident Evil 2 hat sich wieder etwas gelegt, doch das hindert die Verantwortlichen bei Capcom nicht daran, ihr neues Merchandise-Produkt zu bewerben.

Tatsächlich handelt es sich hierbei um ein Merchandise der etwas anderen Art. Mit dem „Resident Evil 2 Zombie All-Pro Special FX Makeup Kit“ schlüpft ihr selbst in die Rolle eines Zombies.

Selbst zum Zombie werden

Capcom hat ein spezielles Make-up-Paket angekündigt, das von Mehron vertrieben wird. Mit diesem speziellen Kit sollt ihr die Zombie-Transformation erreichen.

Aber keine Sorge, das G-Virus ist nicht enthalten! Ihr werdet also nur rein optisch zum Zombie, wenn ihr das professionelle Special-FX-Kit verwendet. Tatsächlich sollen alle notwendigen Einzelheiten beiliegen, die ein Hollywood-Make-up-Artist ebenfalls verwenden würde.

© Capcom/ mehron

Das Ergebnis dürfte mit ein wenig Übung also recht authentisch werden. Und um dies zu gewährleisten, liegen etwaige Instruktionen bei, die euch beim eigentlichen Vorgang der Umgestaltung helfen sollen. Der nächste Zombie-Walk kann somit kommen! Oder womöglich wollt ihr einfach nur eure Nachbarn erschrecken? Dann müsst ihr nur noch aufpassen, dass euch Chris Redfield nicht die Birne wegpustet.

Das Merch-Paket ist in ganz Europa erhätlich und kostet 105 Euro. Ihr könnt es hier im Shop von mehron erwerben. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es gerne im Anschluss an die News in die Kommentare.

