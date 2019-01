Resident Evil 2 - Unendlich viel Munition für eure Waffen und unzerstörbares Messer freischalten

Wirkliche Cheats gibt es in dem Remake zu Resident Evil 2 zwar nicht, dafür aber die Möglichkeit unendlich viel Munition für bestimmte Waffen und ein unzerstörbares Kampfmesser freizuschalten. Wir erklären euch in unserem Guide, was ihr dafür machen müsst.

Bei Resident Evil 2 handelt es sich ganz klar um einen waschechten Survival-Horror-Shooter, bei dem Munitionsknappheit einen zentralen Punkt des Spiels darstellt. Klar also, dass ihr auch in dem kürzlich veröffentlichten Remake von Capcom unbedingt auf eure Ausrüstung und Munition achten solltet. Wie gut, dass es bei den Versionen für PS4, Xbox One und PC die Möglichkeit gibt, unendlich viel Munition als Bonus zu erhalten, wenn ihr einen Durchgang besonders gut abschließt.

Wichtig ist, dass unendlich viel Munition lediglich für bestimmte Waffen freigeschaltet werden kann, die unterschiedliche Anforderungen an euch stellen. Dazu zählen unter anderem die Pistole namens Samurai Edge und das LE 5 SMG. Außerdem könnt ihr die unzerstörbare Version des Kampfmessers (Combat Knife) freischalten. Für die volle Ladung an Zerstörung locken außerdem der ATM-4 Raketenwerfer und die Minigun.

Tipp: Die Pistole Samurai Edge ist für Besitzer der Deluxe-Edition bereits freigeschaltet. Möchtet ihr unedlich viel Munition für die Waffe haben, müsst ihr aber besonders schnell sein. Das LE 5 SMG gibt es normalerweise lediglich in den Bonus-Modus namens "The 4th Survivor", bei dem ihr Hank steuert. Alternativ könnt ihr die Waffe aber auch für Leon und Claire freischalten.

Resident Evil 2 Kein Remake, sondern eine Offenbarung

Unendlich viel Munition für die Pistole

Unendlich viel Munition für die Samurai Edge erhaltet ihr, wenn ihr die Kampagne auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad mit einem S-Rang abschließt, was gar nicht so einfach ist. Außerdem müsst ihr den Durchgang in einer bestimmten Zeit schaffen.

Unter 3,5 Stunden für Leon A und Claire A

Unter 3 Stunden für Leon B und Claire B

Unendlich viel Munition für SMG

Unendlich viel Munition für das LE 5 SMG in Resident Evil 2 Remake erhaltet ihr durch den Abschluss der Kampagne auf der Hardcore-Schwierigkeitsgrad - ebenfalls mit einem S-Rang und in einer bestimmten Zeit. Damit fällt diese Herausforderung noch einmal deutlich schwerer als bei der Pistole aus.

Unter 2,5 Stunden für Leon A und Claire A

Unter 2 Stunden für Leon B und Claire B

Unzerstörbares Messer erhalten

Unendlich Munition für ein Messer zu erhalten macht zwar wenig Sinn, doch dafür kann sich dieses im Spiel abnutzen und schließlich kaputtgehen. Für ein unzerstörbares Kampfmesser müsst ihr alle Raccoons finden. Davon gibt es im Spiel insgesamt 15, die nicht nur überall in den Leveln, sondern auch über die zwei Kampagnen von Leon und Claire verteilt zu finden sind:

Leon A - 11/15 Racoons

Claire A - 3/15 Racoons

Leon B - 1/15 Racoons

Claire B - 0/15 Racoons

Unendlich viel Munition für die Minigun

Die Minigun lässt sich ebenfalls nicht einfach so freischalten. Auch hier müsst ihr besonders schnell sein und dazu dürft ihr nicht allzu oft speichern. Weiterhin dürft ihr bei diesem Durchgang keine bereits freigeschalteten Waffen mit unendlich Munition nutzen. Erfordert wird bei der Minigun ein S-Rang auf dem Veteran-Schwierigkeitsgrad!

Unter 2,5 Stunden für Claire A - S-Rang, nicht mehr als dreimal speichern, keine Waffen mit unendlich Munition

Unter 2 Stunden für Claire B - S-Rang, nicht mehr als dreimal speichern, keine Waffen mit unendlich Munition

Unendlich viel Munition für den Raketenwerfer

Um den ATM-4 Raketenwerfer freizuschalten, müsst ihr euch ebenfalls ziemlich sputen. Ansonsten gelten bis auf die Zeit die gleichen Anforderungen wie bei der Minigun mit Claire. Erfordert wird bei dem Raketenwerfer ein S-Rang auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad!

Unter 3,5 Stunden für Leon A - S-Rang, nicht mehr als dreimal speichern, keine Waffen mit unendlich Munition

Unter 3 Stunden für Leon B - S-Rang, nicht mehr als dreimal speichern, keine Waffen mit unendlich Munition

Einen S-Rang zu erreichen ist eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt in dem Remake zu Resident Evil 2. Wir empfehlen euch im Vorfeld die Kampagnen erst einmal auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad erfolgreich abzuschließen, um die einzelnen Szenarien kennenzulernen.

Außerdem erhaltet ihr dann, wie eingangs erwähnt, unendlich Munition für die Pistole, die euch in einem späteren Hardcore-Lauf nützliche Dienste erweisen wird. Das unzerstörbare Messer freizuschalten sollte kein allzu großes Problem sein, wenn ihr wisst, wo ihr nach den Raccoons suchen müsst. Sehr wichtig ist außerdem, dass ihr dabei unter der vorgegebenen Zeit bleibt. Eure aktuelle Zeit könnt ihr euch jederzeit im Pausenmenü oben rechts anzeigen lassen.

Ebenfalls eine gute Hilfe ist unser Guide, der euch verrät, wo ihr den Herz- und Kreuzschlüssel für Claire und Leon finden könnt. Außerdem erklären wir euch, wo ihr die Codes und Kombinationen für Schließfächer, Safes und Tresore finden könnt. Solltet ihr Probleme bei dem großen Statuen-Rätsel haben, gibt es hier die Erklärung dazu. Außerdem verraten wir euch, wie ihr den Granatwerfer mit Claire und die Schrotflinte mit Leon findet.

Resident Evil 2 Remake ist für PS4, Xbox One und PC erschienen.