Resident Evil 2 - So würde das Remake mit statisch fixierter Kamera aus dem Original aussehen

Resident Evil 2 hat die statische Kamera zwar hinter sich gelassen, doch ein Modder stellt jetzt äußerst beeindruckend zur Schau, wie das Remake mit einer fixierten Kamera aussehen würde.

Das Remake von Resident Evil 2 kommt mit einer neuartigen Over-the-shoulder-Kamera daher, die recht organisch an die Bewegungen der Spielfigur gebunden ist und so einen lebendigen Eindruck des Dabeiseins vermittelt. Insbesondere in den Fällen der Zombie- und Monsterübergriffe wird dies ersichtlich.

So weit, so gut. Aber habt ihr euch mal gefragt, wie das Remake mit einer klassich fixierten Kameraperspektive aussehen würde?

Resident Evil 2 mit fixierter Kamera

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dies einige nicht nur gefragt haben, sondern auch den Wunsch verspüren, das Remake in solch einer Perspektive zu spielen. Until Dawn hat gezeigt, dass dies auch heute noch funktionieren kann. Also warum das Ganze nicht auf Resident Evil 2 transportieren?

Ein Modder ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Kamera dementsprechend umgebastelt. Er hat die gesamte Eingangsszene in der Tankstelle mit Leon vor Raccoon City umgebaut. Zudem hat er in einem zweiten Video gezeigt, wie das ganze mit Claire im Waisenhaus aussehen würde. Das Ergebnis haben wir euch unterhalb eingebunden.

Recht eindrucksvoll demonstriert er, dass dies wahrscheinlich auch heute noch funktionieren würde. Auch wenn solch eine statische Kamera wohl aus der Mode gekommen scheint, könnte sie ganz andere Horrorelemente vermitteln und hätte wiederum einen ganz anderen Reiz - vom nostalgischen Faktor mal abgesehen.

Was haltet ihr von der Mod? Würdet ihr Resident Evil 2 mit dieser Kameraperspektive spielen oder wäre euch das zu altbacken? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb der News in die Kommentare.