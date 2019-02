Resident Evil 2 - Screenshots zeigen neue Zombies aus The Ghost Survivors

Der kommende DLC The Ghost Survivors zu Resident Evil 2 (Remake) naht. Nun wissen wir, dass es einen neuen Typus Feind geben wird, da neue Screenshots aufgetaucht sind.

Es gibt neue Bilder zum Remake von Resident Evil 2. Im Detail handelt es sich um neue Eindrücke zum kostenlosen DLC ''The Ghost Survivors'', der schon in naher Zukunft erscheinen soll. Auf den Bildern sehen wir ganz offensichtlich einen neuen Typus Feind, einen rauchenden Zombie. Bei den lilafarbenden Zombies, die Gas ausströmen, handelt es sich womöglich nur um einen von mehreren neuen Feinden und wir dürfen gespannt sein, mit welchen Monstrositäten wir noch konfrontiert werden.

Resident Evil 2 Mr. X bekommt eigenes Meme: ''X Gon’ Give It to Ya''

In jedem Fall haben wir nun die Bestätigung, dass es einige neue Elemente im neuen Spielmodus geben wird. Es liegt nahe, dass die Zombies den Spieler mit ihrer Gaswolke vergiften. Also haltet schon mal das blaue Kraut bereit!

© Capcom

Bei dem neuen Spielmodus werden die Spieler mit Charakteren abseits des Hauptspiels konfrontiert, die es wohl nicht aus Raccoon City herausgeschafft haben. Es soll drei spielbare Charaktere geben, den Waffenladenbesitzer Robert Kendo, die Tochter des Bürgermeisters und einen unbekannten Soldaten. Leon und Claire sind in diesem Modus nicht spielbar, doch es ist vorstellbar, dass es einen Part mit Chris Redfield in der Zukunft geben könnte. Womöglich wird es nicht bei diesen drei Survival-Parts bleiben.

Allzu lange müssen wir jedenfalls nicht mehr auf den DLC warten. Schon am 15. Februar 2019 veröffentlicht Capcom Resident Evil 2: The Ghost Survivors für den PC, Xbox One und PS4. Zeitgleich sollen die klassischen Kostüme zu Claire und Leon erscheinen:

Resident Evil 2 Kostenloser DLC ''The Ghost Survivors'' und klassische Retro-Outfits angekündigt