Resident Evil 2 - Neue Mod transformiert Leon zu Patrick Star

Ein Redditor hat das Unmögliche gewagt, er hat Patrick Star, den notorischen Stern und Kumpel von SpongeBob Schwammkopf nach Raccoon City geholt. Die Mod soll schon in Kürze erscheinen.

Die Modding-Community ist nach dem Release von Resident Evil 2 (Remake) recht aktiv geworden. Die unterschiedlichsten Mods haben seitdem bereits das Licht der Gaming-Welt erblickt und nun gibt es eine weitere spaßige Mod obendrauf, die sich derzeit in Produktion befindet.

Resident Evil 2 Mr. X wird zu Mr. XXX in der sexy Beachboy-Mod

Patrick Star in Raccoon City gesichtet...

Dieses Mal wird es besonders humorvoll, da das neueste Outfit für Leon S. Kennedy als durchaus "andersartig" zu betiteln ist. Sein neues Kostüm steckt ihn in die Haut von Patrick Star aus der Zeichentrickserie SpongeBob Schwammkopf. Patrick ersetzt das Modell von Leon komplett, allerdings ist es eher ein statisches Modell wie der Tofu aus The Last Survivor.

Wer wollte nicht immer schon mal durch die Straßen von Raccoon City streifen in einem Kostüm von Patrick Star? Ich nicht, aber ihr vielleicht. Auf jeden Fall könntet ihr schon bald die Möglichkeit erhalten, dies selbst herauszufinden. Wie der Modder zombieali via Reddit schreibt.

''Derzeit ist er nur ein statischer Haufen. Er ist nicht animiert (was wohl lustiger wäre, denke ich). Ich veröffentliche die Mod womöglich in Kürze.''

Die ersten Bilder sehen jedenfalls recht unterhaltsam aus, zumal die Waffe einfach vor dem Modell, genauer gesagt vor dem Mund, herumschwebt.

© Reddit/ zombieali

Welche Szenen sich dadurch im Spiel ergeben könnten, werden wir hoffentlich bald erfahren, wenn der Modder sein Werk zum Download bereitstellt. Wir informieren euch, sobald es dazu kommt.

