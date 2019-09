Resident Evil 2 - Mr. X wird zu Pennywise aus IT und es ist furchteinflössend

Pennywise hat es nach Raccoon City in „Resident Evil 2“ geschafft. Zwar nur als Mod, allerdings macht dieser Umstand seinen Auftakt nicht weniger erschreckend. Ihr könnt es sogar selbst ausprobieren.

Das Remake von Resident Evil 2 für PS4, Xbox One und PC schlug ein wie der G-Virus in Raccoon City. Von Fans gefeirt und Kritikern gelobt stellt die überarbeitete Version des 2. Teils ganz offensichtlich das dar, was die Liebhaber des Franchises haben möchten. Echten Survival-Horror in den Grundfesten und das wiederum transportiert in unsere Zeit.

So haben wir das Polizeipräsidium von Raccoon City noch nie in solch einem Glanz gesehen – wenn man die Blutlachen in den Gängen denn als glänzend bezeichnen möchte. Und neben den Zombies, die ihrem Namen mehr als gerecht werden, wäre da noch ein kleines Übel, das mit dem Spaziergang durch das Polizeipräsidium einhergeht – Mr. X.

Resident Evil 2 Modder nimmt Mr. X ganz aus dem Spiel

Die lebendige Community rund um „Resident Evil 2“ hat an Mr. X einen Narren gefressen. Die aberwitzigsten Mods oder schlichtweg bearbeitete Videos entstanden seit dem Release des Spiels rund um den Umbrella-Tyranten. Und es nimmt ganz offensichtlich kein Ende.

Aktuell sehen wir Mr. X in einem ganz besonderen Gewand. Er hat sich zur Abwechslung mal als Clown verkleidet. Doch nicht als irgendein Clown: er schlüpft in die Haut von Pennywise aus dem Horrorschocker „It Chapter Two“ oder „Es Kapitel 2“, wie er hierzulande lautet.

Der erbarmungslose Verfolger macht in der Haut von Pennywise nun einiges her. Als wäre Mr. X in seiner Grundversion nicht schon gruselig genug, dürften den Spielern die Haare zu Berge stehen, wenn sie von solch einem Clown verfolgt werden. Aber seht am besten selbst:

Das Schreckliche hier ist allerdings nicht nur der IT-Skin per se, der Modder Marcos RC hat der Mod nochmal eine auditive Anpassung mit auf den Weg gegeben. Somit verschärft sich die Situation also noch ein wenig.

Falls ihr die Mod selber einmal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr sie unter dem obenstehenden Link (aus der Beschreibung des Videos) herunterladen und installieren. Falls ihr mehr Mods sucht, dann probiert es doch mal mit der Mr. XXX oder der Dino Crisis-Mod, die Claire in Regina verwandelt oder Claire in das Gewand von 2B aus NieR: Automata schlüpfen lässt.

Resident Evil 2 Neue Mod verwandelt Leon in DrDisrespect