Resident Evil 2 - Mr. X bekommt eigenes Meme: ''X Gon’ Give It to Ya''

Mr. X aus Resident Evil 2 ist der neue Superstar im Netz und er hat jetzt sogar ein äußerst passendes Meme verpasst bekommen, das die unzähligen Begegnungen mit dem Supermutanten ein wenig harmloser und vor allem verdammt lustig gestaltet.

Mr. X dürfte für die meisten Spieler in Resident Evil 2 der wahrgewordene Schrecken sein, der die Jagd auf Leon und Claire beginnt, wenn ihr den ersten Teil der Polizeistation erkundet habt. Ein wirkliches Mittel gegen den Supersoldaten gibt es allerdings nicht. Selbst ein direkter Treffer mit dem Granatwerfer lässt den Tyrant höchstens einen kurzen Moment lang innehalten.

Wenn ihr euch fragen solltet, ob Mr. X überhaupt besiegt werden kann, müssen wir euch leider enttäuschen. Immer wieder werdet ihr während des Spiels auf den Mutanten treffen und dabei permanent seinen Atem in eurem Nacken spüren. Wenig überraschend also, dass Mr. X im Internet innerhalb von kurzer Zeit sogar ein eigenes Meme spendiert bekommen hat und in dem Remake seinen großen Durchbruch feiert.

Zahlreiche Spieler haben bei ihren Begegnungen mit dem Tyrant den Song des US-amerikanischen Rappers DMX "X Gon’ Give It to Ya" hinter die Spielszenen gelegt. Bei YouTube, Twitter und Co. gibt es schon jetzt unzählige Clips, die einen unweigerlich zum Schmunzeln bringen. Denn das Ergebnis ist tatsächlich ziemlich unterhaltsam, vor allem wenn ihr genauer auf den Text achtet: "Knock knock, open up the door, it's real", ist das perfekte Intro für den Auftritt von Mr. X.

Es ist fast so, als wäre der Song-Text auf den Supermutanten zugeschnitten worden. Stimmt ihr uns da zu?

"Stay out my way, motherfucker."

