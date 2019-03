Resident Evil 2 - Modder nimmt Mr. X ganz aus dem Spiel

Falls ihr „Resident Evi 2“ ohne blutrünstigen Verfolger Mr. X spielen möchtet, dann könnt ihr euch auf dem PC nun eine Mod installieren, die den Schrecken ganz einfach entfernt.

Zum Remake von Resident Evil 2 gehört Mr. X einfach dazu, der erbarmungslose Verfolger ist ein wichtiges Spielelement und trägt zur allgemeinen Gruselatmosphäre bei. Doch viele Spieler stört dieser Umstand. Es wirke sich negativ auf das Spieltempo aus, dass sie den T-00 die ganze Zeit im Nacken hätten, so die gängige Meinung - also was tun?

Resident Evil 2 ohne Mr. X?

Die Spieler müssen damit leben, doch ein Modder kam nun auf die Idee, Mr. X ganz einfach zu entfernen. Der Modder MaVeRick hat die Mod „X No More“ gebastelt und sie via Nexusmods bereitgestellt.

Hier ist der Name Programm. Sämtliche Skript-Events sind trotzdem vollständig implementiert, doch Mr. X wird einfach zu einem Geist, der euch kein Leid mehr zufügt. Vielleicht ist das ja die Lösung für euer Problem?

Falls ihr es ebenfalls leid seid, auf den tyrannischen Verfolger zu stoßen, dann könnt ihr ihn nun auf dem PC entfernen. Was haltet ihr von der Idee? Seid ihr für oder gegen Mr. X? Lasst es uns unterhalb in den Kommentaren wissen!

Und falls ihr nicht auf Mr. X verzichten möchtet, dann könnte euch sein neues Mod-Outfit als Lokomotive oder sein Beachboy-Outfit gefallen:

