Resident Evil 2 - Mod verwandelt Claire Redfield in 2B aus NieR: Automata

Fortan wird 2B der Menschheit nicht mehr nur in „NieR: Automata“ ihren Dienst erweisen, sie hat ihren Weg nun über eine neue Mod in das Remake von „Resident Evil 2“ gefunden. Hier nimmt sie sich erst einmal den Zombies an, denen sie gehörig den Hintern versohlt.

Ein äußerst beliebter Charakter in der Gaming-Community ist ganz klar 2B mit ihrem fabulösen Charakterdesign aus NieR: Automata. Das zeigt sich unter anderem daran, dass sie häufig in anderen Gaming-Mods zu sehen ist.

2B in Resident Evil 2

So feierte sie bereits einen kleinen inoffiziellen Auftritt in Skyrim, Sekiro oder Monster Hunter: World. Und nun feiert sie einen neuen Paradeauftritt in Raccoon City. Modder haben ihr Charaktermodell nun umgebaut und sie fit für den Zombiedienst in „Resident Evil 2“ gemacht.

Modder TXYI hat sich an der Mod „2B Claire“ versucht, in der der Name ganz offensichtlich Programm ist. Im Grunde verändert die Mod rein gar nichts, außer das Aussehen von Claire Redfield. Das Gameplay oder die Kampfanimationen sind demnach nicht betroffen und wurden so übernommen.

© TXYI/ Zhongyingjie

Im Detail ist der DLC „Noir-Kostüm“ betroffen und um es spielen zu können, benötigt ihr den FluffyQuak-Mod-Manager.

So oder so dürfte die Mod für Fans von „NieR: Automata" und „Resident Evil 2" ganz spannend sein.