Resident Evil 2 - Meilenstein: Mehr Verkäufe als das Original, Capcom bestätigt neue Zahlen

Wir dürfen Capcom und dem Entwicklerteam 1 von Capcom zum Erfolg von „Resident Evil 2“ gratulieren. Das Spiel ist sogar erfolgreicher als das Original, wie jüngste Zahlen belegen.

Capcom hat heute in einer offiziellen Pressemeldung verlauten lassen, dass sie bis zum heutigen Tage über 5 Millionen verkaufter Einheiten mit dem Remake von Resident Evil 2 erzielen konnten. Hierbei handelt es sich um alle Verkäufe, zusammengesetzt aus physischen und digitalen Kopien, die die Spieler auf der PS4, Xbox One und dem PC erreichten.

Resident Evil 2 Mr. X wird zu Pennywise aus IT und es ist furchteinflössend

Bemerkenswerter Erfolg

Hierbei gilt es zu erwähnen, dass das Horror-Spektakel somit sogar das Original übertreffen konnte – das rund 3,5 Millionen Verkäufe bis heute vorzuweisen hat – und das in nicht einmal einem Jahr. Das Spiel erschien nämlich am 11. Januar 2019. Im Vereinigten Königreich wurde das Spiel sogar als ultimatives Spiel des Jahres auserwählt. Zudem erhielt es den Golden Joystick Award 2019, den anerkanntesten Award der Spieleindustrie.

Da könnte die Ankündigung von Resident Evil 3 nicht passender erscheinen, das ebenfalls ein Remake spendiert bekommt und Anfang 2020 das Licht der Welt erblickt. Mehr Informationen zur Ankündigung, neben einem ersten Trailer, könnt ihr hier einsehen:

Resident Evil 3 Remake offiziell via Trailer angekündigt, Release-Termin bestätigt!

Und falls ihr noch nicht wisst, ob ihr dem Horror-Survival-Spiel eine Chance geben möchtet, dann lest vorab in unseren Test. Das Feedback der Pressemedien fiel überaus positiv aus und so auch unser Test:

Resident Evil 2 Kein Remake, sondern eine Offenbarung