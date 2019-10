Resident Evil 2 - Leon, Claire und Mr.X erhalten bizarren Gastauftritt in Monster Hunter World

Die Sternchen aus „Resident Evil 2“ (versteht ihr, S.T.A.R.S.) erhalten einen Gastauftritt in Monster Hunter World. Und was anfangs ziemlich bizarr erscheint, ist es am Ende auch.

Capcom ist mittlerweile für die Crossover bekannt, die sie mit hauseigenen Marken vollziehen, Monster Hunter World betreffend. Zum Beispiel gab es vor einiger Zeit Mega Man als Outfit. Und sogar die PS4-Heldin Aloy hat es ins Spiel geschafft oder sogar ein bekannter Hexer:

Aktuell gibt es wieder ein solches Crossover und es könnte fragwürdiger nicht sein. Die Helden Claire Redfield und Leon S. Kennedy werden ins Spiel integriert. Ihr könnt also fortan mit einem Resident Evil 2-Skin durch die digitalen Landschaften von „Monster Hunter World“ marschieren.

Bis zu diesem Zeitpunkt wären solche Outfits, wenn auch recht unpassend für die Fantasywelt, womöglich noch nachvollziehbar. Doch nicht nur das. Capcom geht noch einen Schritt weiter. Der Trailer, der die neuen Inhalte erstmalig präsentiert, endet mit einem Zombie-Dance à la Thriller von Michael Jackson. Und am Ende ruft er sogar Mr. X auf den Plan – als euren Kumpel! Es gibt fortan also zombifizierte Jäger und Monster in der Neuen Welt. Was für ein bemerkenswertes Unterfangen, aber seht selbst:

Wären wir solche Crossover nicht bereits gewohnt, dürfte der Trailer große Fragezeichen zurücklassen. Aber zum Glück kennen wir dies bereits, weshalb es nur halb so skuril erscheint. Ihr solltet auf jeden Fall die adaptierte MHW-Version vom Mansion aus „Resident Evil“ sehen, die in der Frostversion durchaus einen Blick wert ist.

So oder so könnt ihr ab nächsten Monat mit den neuen „Resident Evil“-Inhalten durchstarten in „Monster Hunter World“, während die neue Erweiterung „Iceborne“ bereits für die Konsolen veröffentlicht wurde und PC-Spieler weiterhin in die leere Iceborne-Röhre gucken bis 2020.

