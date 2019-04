Resident Evil 2 - Kostenpflichtiger DLC schaltet alle Ingame-Belohnungen frei

Der Erfolg des Remakes von „Resident Evil 2“ lässt sich kaum von der Hand weisen. Doch mit einem neuen DLC könnten die Macher dahinter die Community spalten. Dieser schaltet nämlich für echtes Geld alle Ingame-Belohnungen des Horrorspiels frei.

Spieler von Resident Evil 2, die sich regelmäßig in den entsprechenden Stores in der Hoffnung auf neue DLCs umschauen, werden es vielleicht schon entdeckt haben. Ab sofort gibt es für alle Versionen des Horrorschockers einen neuen Zusatzinhalt, der den Namen „All In-Game Rewards Unlock“ trägt und genau das macht, was der Name verspricht.

Denn mit diesem DLC zu „Resident Evil 2“ werden sämtliche Belohnungen des Hauptspiels sofort freigeschaltet. Normalerweise müsstet ihr dafür einige knifflige Herausforderungen erledigen. Ein Beispiel: Um unendlich Munition für die Minigun zu bekommen, müsst ihr die Kampagne mit Claire in unter 150 Minuten absolvieren und dürft dabei nicht mehr als drei Mal speichern. Ähnlich schwierig gestalten sich auch die Challenges für andere Waffen oder neue Kostüme.

Nun lässt sich mit dem DLC das Ganze aber für knapp fünf Euro freischalten. Auf Reddit fallen die Stimmen der Community überraschend positiv aus. Viele, die an den Herausforderungen gescheitert sind oder nicht die Zeit haben, die Wege von „Resident Evil 2“ auswendig zu lernen, um diese Bestzeiten zu erreichen, freuen sich über den kaufbaren Shortcut. Was haltet ihr von dem neuen DLC zu „Resident Evil 2“?