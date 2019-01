Resident Evil 2 - Kostenloser DLC ''The Ghost Survivors'' und klassische Retro-Outfits angekündigt

Resident Evil 2 wird einen kostenlosen Post-Launch-DLC erhalten. Der neue Spielmodus trägt den Namen "The Ghost Survivors". Zudem werden es die klassischen Kostüme aus dem Originalspiel ins Remake schaffen.

Capcom hat kürzlich im Launch-Event-Stream bestätigt, dass Resident Evil 2 ein kostenloses DLC-Update erhält, das nach dem Release erscheint. Hierbei handelt es sich um die sogenannten "The Ghost Survivors". Ein genaues Datum für die Veröffentlichung gibt es noch nicht.

Inhaltlich soll es jedenfalls einen neuen Spielmodus geben, wo man neue Charaktere durchs Geschehen steuert. Der Modus soll über zufällige Elemente verfügen, die nicht spezifiziert wurden. Außerdem soll es einen Ingame-Shop geben - keine Mikrotransaktionen - und Punkte, die man im Spiel durch hervorragende Leistungen erwirtschaften kann. Der Modus soll laut Entwickler zum Wiederspielen einladen.

Zu den Charakteren zählen unter anderem Robert Kendo, ein Mitglied der USS und Katherine, die Tochter des Bürgermeisters. Mehr Charaktere sollen noch folgen. Die Protagonisten Leon S. Kennedy und Claire Redfield sind bis dato noch nicht für diesen Modus bestätigt.

Klassische Kostüme für Resident Evil 2

Und falls ihr euch fragt, ob ihr die klassischen Kostüme aus Resident Evil 2 (Original) freischalten könnt, dann liegt ihr goldrichtig.

Ebenfalls auf der Launch-Party wurde bestätigt, dass es die klassischen Kostüme aus dem Original zurück ins Spiel schaffen. Ähnlich wie in Rise of the Tomb Raider könnt ihr eurer Figur hier ein Retro-Modell verpassen, das sich an das Horror-Urgestein anlehnt. Oben auf dem Aufmacherbild und nachfolgend seht ihr die ersten Bilder.

Vorerst wird es diese Kostüme wohl nur über spezielle PSN-Cards geben, die zu Promozwecken dienen. Doch dann sollen diese Kostüme am 22. März 2019 für alle freigeschaltet werden.

