Resident Evil 2 - Kostenloser DLC 'The Ghost Survivors' ab heute verfügbar

Das Remake zu Resident Evil 2 wird nach dem Release weiter mit Zusatzinhalten versorgt. Den Anfang macht der kostenlose DLC 'The Ghost Survivors', der ab heute zur Verfügung steht. Capcom hat passend zur Veröffentlichung einen Launch-Trailer an den Start gebracht, der vorab die wichtigsten Neuerungen aufzeigt.

The Ghost Survivors

Im neuen DLC werdet ihr in die Haut von drei Überlebenden geworfen, die sich durch das Schlamassel in Raccoon City kämpfen müssen. Erstmals schlüpfen die Spieler in die Haut von Robert Kendo, der den Waffenladen in der Stadt besitzt. Ihr seid ihm bereits in Resident Evil 2 begegnet. Und dann wären da noch die Tochter des Bürgermeister und ein Soldat, die ebenfalls am Leben bleiben wollen. Welch grausame Scheusale auf euch im DLC warten, seht ihr unterhalb im Video.

Das Remake von Resident Evil 2 ist für den PC, Xbox One und PS4 erhältlich. Mehr Infos zum kostenlosen DLC erhaltet ihr hier:

