Resident Evil 2 - Guide: Wo befinden sich Herz- und Kreuzschlüssel für Leon und Claire?

In Resident Evil 2 Remake werdet ihr früher oder später mit Leon vor einer verschlossenen Türe mit einem Herzschloss stehen. Ein passender Schlüssel dafür lässt sich allerdings im ersten Durchgang nicht finden, da nur Claire den Herzschlüssel an sich nehmen kann. Dafür ist der Kreuzschlüssel Leon vorbehalten. Wir erklären euch in unserem Guide, wo ihr die beiden Schlüssel findet.

Das Remake zu Resident Evil 2 ist voll mit kniffligen Rätseln und verschlossenen Türen. Außerdem möchten zahlreiche Tresore und Schließfächer durch bestimmte Codes und Kombinationen geöffnet werden, um ihren wertvollen Inhalt freizugeben.

Doch so sehr ihr euch bei eurem ersten Durchgang mit Leon auch bemüht und die Polizeistation auf den Kopf stellt, das Büro des Polizeichefs bekommt ihr nicht geöffnet. Denn dazu benötigt ihr den sogenannten Herzschlüssel, den ihr mit Leon aber nicht finden werdet, da dieser für den zweiten Durchgang mit Claire gedacht ist. Leon kann den besagten Raum also überhaupt nicht betreten.

Wo befindet sich der Herzschlüssel?

Mit Claire findet ihr in der Leichenhalle den Karoschlüssel. Damit könnt ihr eine Türe rechts von dem Parkschein-Automaten öffnen und den dahinterliegenden Fahrstuhl aktivieren. Dieser bringt euch in das Büro des Polizeichefs Brian Irons im zweiten Stock.

In dem angrenzenden Privatsammlungszimmer findet ihr schließlich in einem Bild mit zwei Frauen und einem Herz den begehrten Herzschlüssel auf der Rückseite des Gemäldes, der euch durch die vormals verschlossene Türe zurück in das Polizeirevier bringt.

Der Kreuzschlüssel für Leon

Während nur Claire den Herzschlüssel finden kann, ist der Kreuzschlüssel Leon vorbehalten, um entsprechend Kreuzschlösser zu öffnen. Habt ihr mit Leon den Teil der Tiefgarage erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr dank der Winde im Ostbereich der Polizeistation das dritte Stockwerk erreichen und schließlich auf das Dach gelangen. Nun müsst ihr nach unten klettern und durch den Heizraum den Sicherheitsraum betreten. Darin befindet sich an einem Whiteboard der gesuchte Kreuzschlüssel.

Mit dem Herz- und Kreuzschlüssel lassen sich die bisher verschlossenen Türen öffnen, die über ein Herz- oder Kreuzschloss verfügen.

