Resident Evil 2 - Guide: Wir erklären euch die Lösung für das Schachfiguren-Rätsel

Es gibt zwar zahlreiche Rätsel in dem Remake zu Resident Evil 2, die eure graue Zellen auf Hochtouren arbeiten lassen werden, allerdings dürfte das Schachfiguren-Rätsel zu den schwierigsten Herausforderungen im Spiel zählen. Damit ihr daran nicht verzweifelt und der Kanalisation entkommen könnt, erklären wir euch in unserem Guide, wie ihr auch dieses Rätsel meistern könnt.

Wenn ihr euch dazu entscheidet, das Remake zu Resident Evil 2 zu zocken, dann werdet ihr um das berüchtigte Schachfiguren-Rätsel nicht herumkommen, da ihr ansonsten in der Handlung nicht weiterkommen werdet. In den folgenden Zeilen verraten wir euch, wie die Lösung für dieses Rätsel aussieht.

Das Schachfiguren-Rätsel

Auf der Suche nach Ada Wong müsst ihr im Laufe der Story im Überwachungsraum in der Kanalisation ein Räsel lösen, das nicht ganz ohne ist. In dem besagten Raum befinden sich insgesamt sechs Sicherungskästen, in denen sich bereits drei Elektronikteile in Form von Schachfiguren befinden. Die anderen drei Teile wollen erst einmal in der Kanalisation von euch gefunden werden.

Dabei befinden sich der Dame- und Königstecker im Vorratsraum in der unteren Kanalisation, dort wo ihr auch den chemischen Flammenwerfer für Leon gefunden habt. Der dritte Stecker versteckt sich hingegen in dem Gang vor dem Arbeitsraum in dem Sicherungskasten.

Durchgang A

Nun beginnt das eigentlich Rätsel. Ein Hinweis liefert euch eine Notiz an der Pinnwand in dem Überwachungsraum.

„Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber.“

Aus diesem Tipp lässt sich die Lösung ableiten. Turm und Springer befinden sich an einer Wand nebeneinander. Dame und Turm befinden sich ebenfalls nebeneinander, allerdings auf der gegenüberliegenden Seite. Durch die beiden intakten Abbildungen ist zudem bereits klar, wo Springer und Bauer eingesetzt werden müssen. Da sich Dame und Turm laut der Notiz außerdem gegenüberliegen, liegt die Lösung schon fast auf der Hand.

Zusammengefasst ergibt sich also:

Auf der linken Seite werden eingesetzt: Läufer - Turm - Springer

- - Auf der rechten Seite werden eingesetzt: Bauer - Dame - König

Durchgang B

In Durchgang B unterscheidet sich das Schachfiguren-Rätsel noch einmal grundlegend, weshalb auch die Lösung eine völlig andere ist. Erschwerend kommt hinzu, dass es hier keine intakten Abbildungen der Sicherungskästen gibt. Die Notiz ist wie bei Durchgang A zwar noch vorhanden, allerdings ist der Inhalt ebenfalls ein anderer:

„Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende, und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist.“

Zusammengefasst ergibt sich also:

Auf der linken Seite werden eingesetzt: Dame - Läufer - König

- - Auf der rechten Seite werden eingesetzt: Bauer - Turm - Springer

Habt ihr die Figuren in die korrekten Sicherungskästen eingesetzt, öffnet sich die schwere Stahltüre und ihr könnt euren Weg fortsetzen. Speichert am besten noch einmal, bevor es weiter geht!

