Resident Evil 2 - Guide: So löst ihr das große Statuen-Rätsel im Spiel

Bereits zu Beginn von Resident Evil 2 Remake müsst ihr ein Medaillon-Rätsel lösen, das den einen oder anderen Spieler möglicherweise vor einige Probleme stellt. Damit ihr nicht verzweifelt, erklären wir euch in unserem Guide, wo ihr die drei Medaillon findet und wie ihr die dazugehörigen Rätsel dazu löst.

Damit ihr in dem Remake zu Resident Evil 2 mit Leon beziehungsweise Claire aus dem Polizeirevier entkommen könnt, benötigt ihr insgesamt drei Medaillons, die in der Eingangshalle in die Aussparungen bei der großen Göttinenstatue eingesetzt werden müssen, damit sich der Durchgang öffnet.

Resident Evil 2 Guide: Wo befinden sich Herz- und Kreuzschlüssel für Leon und Claire?

Diese drei Medaillons befinden sich bei drei Statuen, die in dem Level verteilt zu finden sind. Die Löwenstatue findet ihr in der Eingangshalle im ersten Stockwerk (1F), die Einhornstatue ist ebenfalls in dem ersten Stockwerk im Westflügel im Aufenthaltsraum zu finden (2F), während die Frauenstatue im obersten Stockwerk im westlichen Lagerraum (3F) aufgesammelt werden kann. Hierzu müsst ihr im Vorfeld erst einmal den Zugang mit der Hilfe von C4 öffnen. Dazu benötigt ihr einen Zünder und die Batterien dafür.

Bevor ihr die drei Medaillons aber in euer Inventar packen könnt, müsst ihr zuvor jeweils ein kleines Rätsel lösen. Die Lösungen für Durchgang A erhaltet ihr in dem Notizbuch eines Polizisten. Bei Durchgang B stehen die Antworten in einer Notiz, die ihr während einer Story-Sequenz erhaltet.

Nachfolgend haben wir euch die Lösungen für Durchgang A und Durchgang B zusammengefasst.

Durchgang A

Löwenstatue – Löwe, Blatt, Vogel

Einhornstatue – Fisch, Skorpion, Vase

Frauenstatue – Frau, Bogen, Schlange

Durchgang B

Löwenstatue – Krone, Flamme, Vogel

Frauenstatue – Widder, Harfe, Vogel

Einhornstatue – Zwillinge, Harfe, Vogel

Habt ihr alle drei Rätsel gelöst, begebt ihr euch wieder in die große Eingangshalle und setzt die drei Medaillons in die Aussparungen der großen Statue.

Resident Evil 2 Guide: Alle Codes und Kombinationen für Schließfächer, Safes und Tresore

So findet ihr den Granatwerfer und die Schrotflinte

Schon nach wenigen Minuten im Polizeipräsidium von Resident Evil 2 wird klar, dass ihr schweres Geschütz auffahren müsst, um den Horror zu überleben. Wegrennen ist leider nicht immer eine Option. Deshalb verraten wir euch, wie ihr den Granatwerfer mit Claire und die Schrotflinte mit Leon schnellstmöglich findet:

Resident Evil 2 Guide: So findet ihr den Granatwerfer und die Schrotflinte