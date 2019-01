Resident Evil 2 - Guide: So findet ihr den Granatwerfer und die Schrotflinte

Schon nach wenigen Minuten im Polizeipräsidium von Resident Evil 2 wird klar, dass ihr schweres Geschütz auffahren müsst, um den Horror zu überleben. Wegrennen ist leider nicht immer eine Option. Deshalb verraten wir euch, wie ihr den Granatwerfer mit Claire und die Schrotflinte mit Leon schnellstmöglich findet.

Falls ihr euch fragt, wie ihr in Resident Evil 2 (Remake) den todbringenden Granatwerfer GM79 und die Schrotflinte W-870 (Shotgun) findet, dann haben wir die wichtigsten Infos für euch in der Übersicht zusammengetragen.

Guide: Granatwerfer und Schrotflinte finden!

Allem voran müsst ihr wissen, dass ihr beide Waffen erst ab einem bestimmten Spielfortschritt erhalten könnt. Zudem sind die Waffen an einzelne Charaktere gebunden. Wenn ihr mit Claire Redfield durch den Horror taumelt, dann könnt ihr den Granatwerfer erhalten und wenn ihr mit Leon S. Kennedy spielt, wird sich euch die Schrotflinte als bester Freund an die Seite gesellen.

Der jeweilige Spielfortschritt sieht vor, dass ihr über den Pikschlüssel verfügt, den ihr an der blauen Farbe und dem Piksymbol am Kopfe des Schlüssels erkennt. Der Schlüssel liegt im Stockwerk 3F im Westflügel auf einem kleinen Tisch neben der Treppe. Wenn ihr so weit seid und diesen Schlüssel aufgefunden habt, dann könnt ihr euch direkt zum Granatwerfer mit Claire durchkämpfen.

© Capcom

© Capcom

Ihr könnt nämlich das Schloss im Warteraum aufschließen, wo ihr zuvor nicht weitergekommen seid. Einmal durch das Wartezimmer marschiert, seht ihr zu eurer Linken den Kunstraum (Art Room). Dort geht ihr rein und dann solltet ihr auf einer Tonne bereits etwas blinken sehen.

Ihr erhaltet jetzt die Waffenschrank-Schlüsselkarte, die ihr im Schließfachraum im Stockwerk 1F verwenden könnt. Also könnt ihr euch noch ein wenig im Kunstraum umsehen und das kleine Rätsel mit dem Szepter lösen, wenn ihr bereits über das rote Buch verfügt und schon mal da seid. Spätestens dann ruft auch schon der Granatwerfer nach euch.

© Capcom

Angekommen im Waffendepot des Raccoon City Police Departments (Westflügel) könnt ihr nun den Waffenschrank mit der Schlüsselkarte öffnen. Bevor ihr später zum ersten Bosskampf marschiert, solltet ihr diesen auf jeden Fall eingesammelt haben.

© Capcom

Der Granatwerfer GM 79 kann mit Säuregranaten ausgerüstet werden und alternativ stehen ebenso Brandgranaten im Spiel bereit, mit denen ihr den Zombies und anderen Monstrositäten ordentlich den Hintern versohlen könnt.

© Capcom

Exakt das gleiche Spielchen gilt für Leon, der dann im Waffenschrank lediglich das wuchtige Pendant, die Schrotflinte W-870 erhält.

Upgrade-Teile für die Waffen

Schrotflinte: Der "Lange Lauf" liegt in Kendos Waffenladen, der euch noch aus dem Original bekannt vorkommen sollte. Wenn ihr aus der Tiefgarage entkommen seid, dann kommt ihr mit Leon unweigerlich an seinem Laden vorbei. Den "Schrotflintenschaft" seht ihr im Tresor in der Kanalisation (Aufbereitungsanlage). Öffnet diesen mit dem Code "Links 2, Rechts 12, Links 8".

Granatwerfer: Den "Schulterschaft" findet ihr im Raum mit der Fahrstuhlsteuerung in der Tiefgarage B1 in der Polizeistation.