Resident Evil 2 - Download-Größe fällt sehr überschaubar aus

Sollte die Festplatte in eurem PC oder eurer jeweiligen Konsole bereits recht voll sein, dann wird euch diese Meldung sicherlich freuen. Denn das Remake zu Resident Evil 2 wird vergleichsweise wenig Speicherplatz belegen.

Red Dead Redemption 2 und Co. sind in den letzten Wochen und Monaten unter anderem für ihren massiven Hunger an Festplattenkapazität hervorgestochen. Download-Größen von 50 oder gar satten 100 Gigabyte stellen schon längst keine Seltenheit mehr dar.

Da ist es doch gleich eine sehr positive Meldung, wenn sich bestimmte Titel auch mit weniger Speicherplatz begnügen. Ein solcher Fall ist beispielshalber das Remake von Resident Evil 2, das sicherlich nicht zu den größten Titeln zählt, die 2019 erscheinen werden.

Xbox One-Version recht überschaubar

Schließlich ist nun bekannt geworden, dass die Xbox One-Fassung des Remakes lediglich 21,07 Gigabyte groß ist. Die Download-Größe lässt sich einem Eintrag von Microsoft entnehmen. Die PS4- sowie PC-Version sollten entsprechend über ähnliche Anforderungen verfügen.

Das Remake zu Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für PS4, Xbox One und PC.