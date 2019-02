Resident Evil 2 - Doppelter Schrecken: Glitch lässt Mr. X zweimal erscheinen

Als wäre ein Mr. X nicht schon grausig genug, zeigt der YouTuber Dan the Hitman nun, wie es möglich ist, von zwei Tyrant-00 verfolgt zu werden. Es ist zwar nicht ganz so einfach, aber es ist dank der persistenten Gegenwart des Megazombies im Spiel und mit einem Glitch durchaus machbar.

Vor Mr. X in Resident Evil 2 gibt es kein Entkommen, der unnachgiebige Verfolger lehrte bereits dem einen oder anderen Spieler das Fürchten. Während er Leon und Claire an die digitale Gurgel geht, führt er dem flüchtenden Spieler immer wieder vor Augen, wer der Chef im Polizeipräsidium von Raccoon City ist. Doch nun wird es noch schlimmer. Der Schrecken hat sich verdoppelt, ein Bug lässt Mr. X gleich zweimal erscheinen.

Als ob ein Mr. X nicht ausreicht...

Wie der YouTuber Dan the Hitman nun in seinem Glitch-Tutorial zeigt, sind zwei zeitgleiche Versionen von Mr. X möglich. Dabei ist das Hervorrufen dieses Fehlers jedoch alles andere als einfach. Hierbei kommt es darauf an, dass ihr Mr. X sehr nahe bei euch haltet, während ihr einen Auslösepunkt erreicht, an dem er ins Geschehen tritt. Dazu zählen unter anderem das Auftreten beim Helikopter beim "1. Mal" oder das Erreichen des S.T.A.R.S.-Büros innerhalb des zweiten Durchlaufs.

Wichtig ist hierbei, dass Mr. X faktisch dauerhaft über die Karte rotiert, er also nicht weg ist im eigentlichen Sinne, wenn ihr ihn gerade mal nicht seht. Und wenn ein Spieler nun die Route von Tyrant-00 manipuliert, kann das System entsprechend ausgetrickst werden. Im Anschluss gibt es nicht mehr einen Mr. X, sondern gleich zwei Versionen des Schreckens, der euch fortan verfolgt.

In dem Video von Dan the Hitman seht ihr im Detail, wie er es gemacht hat. Um den zweiten Mr. X hervorzurufen, hat er den Airwalk Glitch vom YouTube-Kollegen Vipeazone verwendet.