Resident Evil 2 - Diese Ideen haben es nicht ins Spiel geschafft

Trotz unzähligen Neuerungen wurden nicht alle Ideen verbaut. Die Entwickler haben beim Remake von „Resident Evil 2“ noch unzählige weitere Konzepte ausgearbeitet. Einige Teile wurden jedoch verworfen.

Für viele war das Remake zu Resident Evil 2 das beste Spiel des Jahres und wenn es bei einigen nicht den ersten Platz erreichen konnte, fand es sich zumindest in zahlreichen Top-10-Listen wieder. Das Horror-Spektakel überzeugte als Gesamtpaket. Doch aus diesem wurden tatsächlich ein paar Dinge gestrichen, die nun ans Tageslicht gekommen sind.

Konzepte wurden verworfen

Aktuell zeigt Capcom eine kleine Filmreihe, den sogenannten „Resident Evil Roundtable“. Hier erhalten wir einen Blick hinter die Kulissen, die Entwickler plaudern aus dem Nähkästchen.

In der 2. Episode sprechen sie über ein paar Ideen und Konzepte, die fürs finale Spiel gestrichen wurden. Die Gedankenspiele umfassten einen neuen Gegnertypus, den ihr unterhalb sehen könnt. Dieser trägt den Namen „Condemned“. Dieses Monster sollte durch einen Jumpscare vorgestellt werden.

© Capcom

Zudem gab es erste Entwürfe für ein alternatives Aussehen des klassischen Kontrahenten Mr. X. Der Tyrant sollte einen Look bekommen, der eher militärischen Ursprungs ist. Doch hier sind sie beim originalen Design geblieben.

Kameraperspektiven und Filmsequenzen

Weiter sprechen sie über zwei zusätzliche Kameraperspektiven und Filmsequenzen. All das hat es ebenso wenig ins Spiel geschafft.

Die Spieler dürften bei der First-Person-Sicht hellhörig werden. Ähnlich wie in Resident Evil 7 wollten sie solch eine Ego-Sicht verbauen oder haben zumindest darüber nachgedacht, sie zu verwenden. Genauso haben sie überlegt, ob der Rückschritt zur klassischen, festen Kamera nicht die Lösung wäre. Doch wie wir alle wissen, ist es schließlich die neue Over-the-Shoulder-Perspektive geworden.

Bei den Zwischensequenzen dachten sie über einen Abschnitt nach, in der die Spieler in einem Auto unterwegs sind. Hier wären sie vorerst zu einem Berg gefahren und im Anschluss ginge es mit einer Seilbahn weiter. In dem Roundtable könnt ihr die Szenen sogar kurz sehen.

Alles in allem gab es zumindest ein paar sinnvolle Neuerungen wie zum Beispiel die allererste Sequenz an der Tankstelle vor Raccoon City. Aber was meint ihr? Hättet ihr noch mehr solcher Szenen gutgeheißen?