Resident Evil 2 - Zum Ablecken: Frisches Gameplay aus dem Horror-Remake

Frisches Futter für Zombiefans. Sony und Capcom haben ein neues Video zum Remake von Resident Evil 2 veröffentlicht. Darin nimmt es Claire Redfield mit den fürchterlichen Lickern auf.

Im Januar 2019 kommen Zombie- und Horrorfans mit dem Remake von Resident Evil 2 wieder voll auf ihre Kosten. Dabei wird der Capcom-Klassiker aus dem Jahr 1998 auf Basis der RE Engine von Grund auf neu gestaltet. Nun haben Sony und Capcom ein neues Video veröffentlicht, in dem es Protagonistin Claire Redfield mit den gefährlichen Lickern aufnimmt.

Resident Evil 2 Erscheint in Deutschland zu 100 Prozent Uncut, CE vollständig enthüllt

Capcom verspricht eine beeindruckende Grafik

Natürlich dürfen in der Neuauflage des Klassikers auch die berühmten Licker nicht fehlen, die im neuen Video im Mittelpunkt stehen. Außerdem kommen die Entwickler auf die technischen Neuerungen von Resident Evil 2 zu sprechen, das – wie auch zuletzt Resident Evil 7 – auf die RE Engine zurückgreift.

Aus grafischer Sicht soll das Remake dem aktuellsten Ableger jedenfalls in nichts nachstehen, sogar von einem „fotorealistischen Grafikstil" ist die Rede. Beeindruckende Grafikeffekte sollen die bekannten Umgebungen des Raccoon City Police Departments in neuem Glanz erstrahlen lassen.

„Die Charaktermodelle sind schärfer als je zuvor. Die Zombiehorden erwachen mit einem beängstigend realistischen Wet-Gore-Effekt zum Leben.“

Die Untoten warten in Resident Evil 2 zudem noch mit einer weiteren Neuerung auf und sollen nun in Echtzeit agieren und sichtbaren Schaden nehmen. Das Spiel erscheint am 25. Januar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.