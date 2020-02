Release-Vorschau - Neue Games in der 7. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Wir zeigen euch alle Neuerscheinungen für diese Woche. Eines der Highlights: Ein neues „Darksiders“-Abenteuer. Mit „Darksiders Genesis“ schlägt die langjährige Reihe eine neue Richtung ein, bleibt aber dennoch den Wurzeln treu.

Darksiders Genesis ist der erste Teil der Reihe, der in der Vogelperspektive spielt und Koop-Gameplay bietet. Dennoch erwarten euch im Action-Adventure wie gewohnt Kämpfe, Erkundungen, Rätsel und packende Bosskämpfe. Zudem wird mit Strife ein neuer Reiter der Apokalypse vorgestellt, der die zerstörerischen Pläne von Lucifer vereiteln soll.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 10. bis zum 16. Februar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 7. Kalenderwoche

Montag, 10. Februar 2020

-keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen guten Start in die Woche!

Dienstag, 11. Februar 2020

Pawarumi für PS4

für PS4 Mosaic für PS4

für PS4 Reed Remastered für PS4 und PS Vita

für PS4 und PS Vita Glass Masquerade 2: Illusions für PS4

für PS4 Projekt Starship für PS4

für PS4 Underhero für PS4

für PS4 The Unicorn Princess für PS4

für PS4 The Adventures of 00 Dilly für PS4

Mittwoch, 12. Februar 2020

Reed Remastered für Xbox One

für Xbox One Project Starship für Xbox One

für Xbox One The Adventrues of 00 Dilly für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Outbreak: Epidemic für Xbox One

für Xbox One Super Mega Space Blaster Special Turbo für Xbox One

Donnerstag, 13. Februar 2020

Azur Lane: Crosswave für PS4 und PC

für PS4 und PC Daemon x Machina für PC

für PC Florence für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Wolcen: Lords of Mayhem für PC

für PC Nom Nom Apocalypse für PC

für PC Glass Masquerade 2: Illusions für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ballistic Craft für PC

für PC Underhero für Nintendo Switch

Freitag, 14. Februar 2020

Darksiders Genesis für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Best Friend Forever für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Glass Masquerade 2: Illusions für Xbox One

für Xbox One Snack World: The Dungeon Crawl Gold für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Spaceland für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Underhero für Xbox One

für Xbox One Street Fighter V: Champion Edition für PS4 und PC

für PS4 und PC Dreams für PS4

für PS4 Reed Remastered für Nintendo Switch

