Release-Vorschau - Neue Games in der 6. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Dieser Woche wird adrenalingeladen und halsbrecherisch. In „Monster Supercross 3“ behauptet ihr euch in diversen Motocross-Rennen und versucht den Spitzenplatz der Rangliste zu erobern.

„Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3“ erscheint für alle aktuellen Konsolen und bietet euch Motocross-Herausforderungen in großen Event-Arenen. Perfektioniert das Handling eurer Maschine und lasst die gegnerischen Fahrer Staub fressen. Ihr könnt ein Teil der offiziellen Teams der Monster Energy Supercross-Saison 2019 werden – zumindest virtuell.

Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 3. bis zum 9. Februar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 6. Kalenderwoche

Montag, 3. Februar 2020

Dawn of Fear für PS4

für PS4 DragonFang – Drahn’s Mystery Dungeon für PC

Dienstag, 4. Februar 2020

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 3 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Zombie Army 4: Dead War für PS4, Xbox One und PC

Mittwoch, 5. Februar 2020

7th Sector für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Monster Viator für Xbox One und PC

Donnerstag, 6. Januar 2020

Code: Realize ~Guardian of Rebirth~ für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Kunai für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Knights and Bikes für Nintendo Switch

Freitag, 7. Januar 2020

Marooners für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Turing Test für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Crash Drive 2 für Nintendo Switch

Samstag, 8. Februar 2020

Elea für Nintendo Switch

