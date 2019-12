Release-Vorschau - Neue Games in der 50. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Eine volle Gaming-Woche steht uns bevor. In den Startlöchern steht zum Beispiel die PC-Version von „Detroit: Become Human“. Wir zeigen euch die wichtigsten Releases dieser Woche.

Bislang war Detroit: Become Human nur exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Nun erhält das Sci-Fi-Abenteuer von Quantic Dream eine PC-Veröffentlichung im Epic Games Store.

Das Zukunftszenario dieses Spiels stellt den Massenmarkt von Androiden vor. Die Roboter können Menschen perfekt imitieren und werden dafür genutzt, um lästige Aufgaben zu erledigen. Ihr folgt den Geschichten mehrerer Protagonisten wie in einem interaktiven Film. Verschiedene Action-Adventure-Elemente lockern das Gameplay dabei auf. Fans von Heavy Rain und Beyond: Two Souls sollten defiinitiv einen Blick riskieren.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 09. Dezember 2019 bis zum 15. Dezember 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 50. Kalenderwoche

Montag, 09. Dezember 2019

Ashen für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch GTFO für PC

Dienstag, 10. Dezember 2019

Shovel Knight: King of Cards für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita und Nintendo 3DS

Cards für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita und Nintendo 3DS Shovel Knight Showdown für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita und Nintendo 3DS

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita und Nintendo 3DS Mechwarrior 5: Mercenaries für PC

für PC Super Monkey Ball: Banana Blitz HD für PC

für PC AVICII Invector für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Hearthstone: Descent of Dragons für PC

für PC Rift Keeper für Xbox One

für Xbox One Call of Juarez: Gunslinger für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dragon Quest Builders 2 für PC

für PC Riverbond für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Doneworks für PC

Mittwoch, 11. Dezember 2019

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York für PC

für PC STONE für Xbox One

für Xbox One Metaloid: Origin für Xbox One

für Xbox One Headliner: NoviNews für Xbox One

für Xbox One Transport Fever 2 für PC

für PC Ultimate Racing 2D für Xbox One

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Detroit: Become Human für PC

für PC Cardpocalypse für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch SuperEpic: The Entertainment War für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Gensou SkyDrift für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Jamestown+ für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Pathologic 2 – Part 1 für Xbox One

Freitag, 13. Dezember 2019

Weakless für Xbox One

für Xbox One Dead End Job für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

