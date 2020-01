Release-Vorschau - Neue Games in der 5. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Neue Woche, neue Games! Unter anderem dürften wir uns auf „WarCraft 3: Reforged“ freuen. Der Blizzard-Klassiker kommt als Neuauflage.

Mit Warcraft 3: Reforged beschert Blizzart den Fans ab dem 29. Januar eine Neuauflage des Echtzeitstrategie-Klassikers. Die Anfänge der ikonischen Saga wurden visuell aufgearbeitet und erstrahlen in neuem Glanz. In 62 Missionen befehligt ihr die Helden Azeroths und schickt sie ins Gefecht. Zudem erwarten euch von der Community erschaffene Modi wie Tower Defense oder MOBAs.

Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 5. Kalenderwoche

Montag, 27. Januar 2020

Stone für Xbox One

Dienstag, 28. Januar 2020

Kentucky Route Zero: TV Edition für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch It Came From Space and Ate Our Brains für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch The Coma 2: Vicious Sisters für PC

für PC Pillars of Eternity II: Deadfire für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Journey to the Savage Planet für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC DCL: The Game für PC

Mittwoch, 29. Januar 2020

Warcraft 3: Reforged für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Coffee Talk für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Music Racer für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Cook, Serve, Delicious! 3?! für PC

für PC Lode Runner Legacy für PS4

Donnerstag, 30. Januar 2020

Speaking Simulator für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Skellboy für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Code Shifter für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Aviary Attorney für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Never Again für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Sisters Royale für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Coffee Talk für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Bookbound Brigade für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Ascendant Hearts für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Prison Princess für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Labyrinth of the Witch für PC

für PC The Incredible Adventures of Van Helsing III für PS4

Freitag, 31. Januar 2020

Hypercharge: Unboxed für Nintendo Switch

für Nintendo Switch HyperDot für Xbox One

für Xbox One Arc of Alchemist für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch oOo: Ascension für PS4

für PS4 Ash of Gods: Redemption für PS4

für PS4 Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge für PS4, Nintendo Switch und PC

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit.

