Release-Vorschau - Neue Games in der 49. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Die erste volle Dezemberwoche bricht an und die Weihnachtsstimmung kommt bei immer mehr Gamern auf. Warum also nicht schon mal jetzt an Videospiel-Geschenke für Weihnachten denken oder die Zeit bis zum Fest mit einer der vielen Neuveröffentlichungen überbrücken?

Diese Woche ist es endlich so weit und die Brüder Sean und Daniel erleben das Ende ihrer langen und hürdenreichen Reise. Life is Strange 2: Episode 5 steht am Dienstag in den Startlöchern und das Finale verspricht wieder emotional und spannend zu werden. Passend zur Veröffentlichung von Episode 5 stellt Square Enix sogar die komplette Reihe samt Collector's Edition in die Händlerregale. Alle Infos dazu gibt es hier.

Release-Vorschau Neue Spiele 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC im Überblick

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 02. Dezember 2019 bis zum 08. Dezember 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 48. Kalenderwoche

Montag, 02. Dezember 2019

One Finger Death Punch 2 für Nintendo Switch

Dienstag, 03. Dezember 2019

Life is Strange 2: Episode 5 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC ​ Heroland für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC EarthNight für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Tools Up! für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Arise: A Simple Story für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC SaGa Scarlet Grace: Ambitions für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Skellboy für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Fight’N Rage für PS4

für PS4 Phoenix Point für PC

für PC Neverwinter Nights: Enhanced Edition für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Trover Saves the Universe für Xbox One

für Xbox One Blair Witch für PS4

Mittwoch, 04. Dezember 2019

Everreach: Project Eden für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Seek Hearts für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Big Pharma für PC

Donnerstag, 05. Dezember 2019

Mosaic für PC

für PC Tick Tock: A Tale for Two für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Alien: Isolation für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Darksiders Genesis für PC

für PC Raging Loop für PC

Freitag, 06. Dezember 2019

Assassin’s Creed: The Rebel Collection für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Immortal Planet für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Ski Jumping Pro VR für PSVR

für PSVR Ancestors: The Humankind Odyssey für PS4 und Xbox One

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© Square Enix

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.