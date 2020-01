Release-Vorschau - Neue Games in der 4. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Alle PS4-Spieler von „Kingdom Hearts III“ dürfen sich auf den DLC „Re Mind“ freuen. Wir zeigen euch zudem alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Der „Re Mind“-DLC erscheint am Donnerstag für die PS4-Version von Kingdom Hearts III (Xbox-Spieler erhalten den Zusatzinhalt am 23. Februar). Die neue Episode ist nach der Hauptgeschichte spielbar und behandelt Soras Rückweg zu seinen Freunden. Unterwegs erwarten ihn neue Bosskämpfe und er trifft auf zahlreiche Charaktere des „Final Fantasy“-Universums. So wird zum Beispiel die beliebte Figur Aerith aus Final Fantasy 7 eine große Rolle spielen.

Release-Vorschau Neue Spiele im Jahr 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 20. Januar bis zum 26. Januar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 4. Kalenderwoche

Montag, 20. Januar 2020

- keine neuen Games, aber wir wünschen euch einen guten Start in die Woche!

Dienstag, 21. Januar 2020

Lumini für PS4

für PS4 Temtem für PC

Mittwoch, 22. Januar 2020

Football, Tactics & Glory für PS4, Switch und Xbox One

für PS4, Switch und Xbox One Lumini für Xbox One

Donnerstag, 16. Januar 2020

Kingdom Hearts III: Re Mind (DLC) für PS4

für PS4 Rugby 20 für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One DreamBall für Xbox One

für Xbox One Oddworld: Stranger’s Wrath HD für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Walking Dead: Saints & Sinners für PC

für PC Warhammer 40.000: Space Wolf für Nintendo Switch

für Nintendo Switch EarthNight für PS4

für PS4 Sega Ages: Shinobi für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mosaic für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Utawarerumono: Mask of Truth für PC

für PC Sega Ages: Fantasy Zone für Nintendo Switch

Freitag, 23. Januar 2020

Psikyo Shooting Stars Alpha für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Orn: The Tiny Forest Sprite für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Lumini für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Commandos 2 HD: Remaster für PC

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© Square Enix

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.