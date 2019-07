Release-Vorschau - Neue Games in der 31. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Sportskanonen können sich diese Woche mit „Madden NFL 20“ in virtuelle Football-Matches stürzen. Darüber hinaus bieten die nächsten Tage weitere Videospielkost für euch. Wir zeigen euch, welche Games diese Woche anstehen.

Nachdem die letzte Woche mit großen Hochkarätern im Shooter- und Taktik-Bereich während den heißen Tagen gut zu unterhalten wusste, geht es in dieser Woche sportlicher zu. Das mildere Wetter eignet sich doch perfekt, um sich auf dem Spielfeld auszutoben. Electronic Arts bringt Sportfans die Action dabei mit „Madden NFL 20“ direkt nach Hause. Die neueste Football-Umsetzung ist ab Freitag für PS4 und Xbox One zu haben.

Zudem sei hier nochmal erwähnt, dass Bethesda vor einigen Tagen überraschend die alten Shooter-Klassiker „Doom“, „Doom 2“ und „Doom 3“ neu veröffentlichte. Darüber hinaus stellen wir euch in unserer Release-Vorschau alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche vor.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 29. Juli 2019 und dem 04. August 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 31. Kalenderwoche

Montag, 29. Juli 2019

Trine 3: The Artifacts Of Power für Nintendo Switch

Dienstag, 30. Juli 2019

Mutant Year Zero: Seed of Evil für PS4, Xbox One und Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch und PC Mutant Year Zero: Road to Eden – Deluxe Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Solo: Islands of The Heart für PS4

für PS4 The Blackout Club für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Forager für PS4 und Switch

für PS4 und Switch Oxygen not included für PC

für PC Morphies Law für PC

Mittwoch, 31. Juli 2019

Solo: Islands of the Heart für Xbox One

für Xbox One Pilot Sports für Xbox One

für Xbox One The Tower of Beatrice für Xbox One

für Xbox One Crystal Crisis für PC

für PC London Detective Mysteria für PC

Donnerstag, 01. August 2019

Doughlings: Invasion für PS4 und PC

für PS4 und PC Shinobi Spirits S: Legend of Heroes für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Chroma Squad für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Solo: Islands of the Heart für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Illusion of L’Phalcia für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Pandemic für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Hamsterdam für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dungeon Warfare für Nintendo Switch

Freitag, 02. August 2019

Madden NFL 20 für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One The Church in the Darkness für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Asdivine Menace für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Meow Motors für Xbox One

für Xbox One Varenje: Nicht mit Beeren sprechen für Xbox One

