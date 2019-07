Release-Vorschau - Neue Games in der 30. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Shooter- und Taktik-Fans erhalten diese Woche neues Spielefutter. „Mit Wolfenstein: Youngblood“ und „Fire Emblem: Three Houses" stehen gleich zwei Hochkaräter vor der Tür.

In dieser Woche erwarten uns einige AAA-Titel, die von uns gezockt werden wollen. Shooter-Fans werden mit Wolfenstein: Youngblood ihren Spaß haben. In diesem Spin-off zur Wolfenstein-Reihe erlebt ihr die Geschichte der Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz in einem vom Nazi-Regime besetzen Paris der 1980er-Jahre.

In einer Zeitlinie, in der Deutschland den zweiten Weltkrieg gewann, suchen Jessica und Sophia nun nach ihrem vermissten Vater. Wahlweise lässt sich der von MachineGames und Arkane Studios entwickelte Titel Solo oder im Koop erleben.

„Wolfenstein: Youngblood" erscheint diesen Freitag für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Wer vom Wolfenstein-Universum damit immernoch nicht genug bekommt, kann sich am gleichen Tag zudem auf "Wolfenstein: Cyberpilot" freuen – ein VR-Titel für PlayStation VR.

Die Taktiker unter euch sollten ein Auge auf Fire Emblem: Three Houses werfen. Der neueste Hauptableger dieser beliebten Nintendo-Reihe erscheint erstmals für die Nintendo Switch und befördert euch auf den Kontinent Fódlan. Ihr schließt euch einer von drei Nationen an und führt sie erfolgreich durch mehrere Schlachten.

Das Taktik-Rollenspiel wird von Intelligent Systems entwickelt und von Nintendo vertrieben. Ab Freitag könnt ihr es auf der Nintendo Switch erleben. Darüber hinaus stellen wir euch in unserer Release-Vorschau alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche vor.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 22. Juli 2019 und dem 28. Juli 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 30. Kalenderwoche

Montag, 22. Juli 2019

Rise: Race The Future für Nintendo Switch

Dienstag, 23. Juli 2019

Another Sight für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Automachef für Nintendo Switch

Mittwoch, 24. Juli 2019

Pawarumi für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch Battleship für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Hoggy für Xbox One

Donnerstag, 25. Juli 2019

The Ninja Saviors: Return Of The Warriors für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Mighty Switch Force Collection für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Songbird Symphony für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Fantasy Strike für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Elea – Episode 1 für PS4

für PS4 Furwind für Xbox One

für Xbox One Super Mega Baseball 2: Ultimate Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Raiden V: Director’s Cut für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Zombie Driver Ultimate Edition für Nintendo Switch

Freitag, 26. Juli 2019

Fire Emblem: Three Houses für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Wolfenstein: Youngblood für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch (Hier kaufen!)

für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch Wolfenstein: Cyberpilot für PC, PSVR

für PC, PSVR Date A Live: Rio Reincarnation für PS4

für PS4 Remothered: Tormented Fathers für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Tetsumo Party für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch KILL la KILL - IF für PS4 und Nintendo Switch

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

