Release-Vorschau - Neue Games in der 3. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Die Suche nach den Dragon Balls beginnt! Das neue Action-Rollenspiel „Dragon Ball Z: Kakarot“ erscheint in dieser Woche und lässt Son Goku und seine bekanntesten Widersacher zurückkehren.

Das Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot verspricht, die ambitionierteste Nacherzählung der DBZ-Storyline zu sein. Euch erwartet ein Open-World-Action-RPG, bei dem ihr in der Rolle von Son Goku und Co gegen zahlreiche ikonische Gegner wie Freezer oder Cell kämpft und euch Tätigkeiten wie dem Training, Angeln oder Essen widmet. Die aus dem Anime oder dem Manga bekannte Story wird um zusätzliche, nie zuvor erzählte Handlungsstränge erweitert. In unserer Liste zeigen wir euch zudem alle weiteren Neuerscheinungen.

Release-Vorschau Neue Spiele im Jahr 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 13. Januar bis zum 19. Januar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 3. Kalenderwoche

Montag, 13. Januar 2020

- keine neuen Games, aber wir wünschen euch einen guten Start in die Woche!

Dienstag, 14. Januar 2020

Hardcore Mecha für PS4

für PS4 Atelier Shallie: Alchemsits of the Dusk Sea DX für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC Super Mega Space Blaster Special Turbo für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Squidlit für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Flat Heroes für PS4

für PS4 Atelier Escha & Logy: Alchemists oft the Dusk Sky DX für Nintendo Switch und PC

Seek Hearts für PS4

für PS4 Atelier Ayesha: The Alchemist ff Dusk DX für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Darwin Project für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Orangeblood für PC

Mittwoch, 15. Januar 2020

Lightmatter für PC

Donnerstag, 16. Januar 2020

Super Crush KO für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC To the Moon für Nintendo Switch

für Nintendo Switch SELF für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Maitetsu: Pure Station für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Sorry, James für Nintendo Switch

für Nintendo Switch A Long Way Down für PC

für PC Stories Untold für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Regina & Mac für Wii U

Freitag, 17. Januar 2020

Dragon Ball Z: Kakarot für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Tokyo Mirage Sessions #FE Encore für Nintendo Switch

Encore für Nintendo Switch Far-Out für Xbox One

für Xbox One Hovership Havoc für Xbox One

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte in den Kommentaren mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

© Bandai Namco

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.