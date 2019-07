Release-Vorschau - Neue Games in der 29. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Marvel-Fans dürfen sich freuen. Ab dieser Woche dürft ihr mit „Marvel Ultimate Alliance 3“ wieder in die Rollen von Iron Man, Thor und Co. schlüpfen und für das Gute kämpfen.

Diese Gaming-Woche steht vor allem im Zeichen der Marvel-Helden. Für die Nintendo Switch erscheint das Abenteuer Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

Das Spiel präsentiert sich als isometrisches Action-RPG und bietet nicht nur die Möglichleit im Koop mit euren Freunden anzutreten, sondern hält sich visuell außerdem recht nah an den Kinofilmen des Marvel Cinematic Universe. Ab Freitag ist "Marvel Ultimate Alliance 3" im Handel erhältlich.

Darüber hinaus stellen wir euch in unserer Release-Vorschau alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche vor.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 15. Juli 2019 und dem 21. Juli 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 29. Kalenderwoche

Montag, 15. Juli 2019

-

Dienstag, 16. Juli 2019

Lost Orbit: Terminal Velocity für Xbox One

für Xbox One Must Dash Amigos für Xbox One

für Xbox One Distrust für Nintendo Switch

Mittwoch, 17. Juli 2019

Initial II: New Stage für Xbox One

für Xbox One Let’s Go Nuts für Nintendo Switch

Donnerstag, 18. Juli 2019

Growtopia für Xbox One

für Xbox One Caladrius Blaze für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Royal Roads für Nintendo Switch

für Nintendo Switch World Cruise Story für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Gabbuchi für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Etherborn für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch FIA European Truck Racing Championship für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Hyperlight Ultimate für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Archlion Saga für Nintendo Switch

Freitag, 19. Juli 2019

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Redeemer: Enhanced Edition für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Lost Ember für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Welcome To Hanwell für Xbox One

für Xbox One Astro Bears für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Jim is Moving Out! für Nintendo Switch

