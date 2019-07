Release-Vorschau - Neue Games in der 27. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Es kann nie genug Spiele geben, daher zeigen wir euch auf PlayCentral.de, welche neuen Games in der zweiten Juliwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Diese Woche steht unter anderem „Dragon Quest Builders 2“ in den Starlöchern.

„Dragon Quest“-Fans können sich diese Woche als Baumeister versuchen. Diese Woche erscheint Dragon Quest Builders 2 und verbindet das ikonische „Dragon Quest“-Universum mit dem kreativen Bauspaß von Minecraft. Square Enix veröffentlicht das Spiel am Freitag für Nintendo Switch und PS4. Außerdem zeigen wir euch in unserer Release-Vorschau alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für 2019 kurz und bündig zusammenfassen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 08. Juli 2019 und dem 14. Juli 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 27. Kalenderwoche

Montag, 08. Juli 2019

-

Dienstag, 09. Juli 2019

Bear With Me: The Complete Collection für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Umihara Kawase Fresh! für Nintendo Switch

für Nintendo Switch They Are Billions für PS4

für PS4 Senran Kagura: Peach Ball für Nintendo Switch

Mittwoch, 10. Juli 2019

SolSeraph für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Dr. Mario World für Smart-Geräte

für Smart-Geräte Grass Cutter: Mutated Lawns für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch Doughlings: Invasion für Xbox One

Donnerstag, 11. Juli 2019

Tiny Metal: Full Metal Rumble für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Skulls of the Shotgun: Bone-A-Fide Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Blazing Chrome für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Eagle Island für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Wayout für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dead in Vinland – True Viking Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Blazing Chrome für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Nelly Cootalot: The Fowl Feet für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Metaloid: Origin für Nintendo Switch

Freitag, 12. Juli 2019

Dragon Quest Builders 2 für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Lethal League Blaze für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch God Eater 3 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mad Bullets für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Streets Of Rogue für Xbox One

für Xbox One Aggelos für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Super Mutant Alien Assault für Nintendo Switch

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Release-Vorschau E3-Update: Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

© Square Enix

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.