Release-Vorschau - Neue Games in der 26. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayCentral.de verraten wir euch, welche Games in der dritten Juniwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Diese Woche steht unter anderem „Super Mario Maker 2“ in den Starlöchern.

Selbst bei den heißen Temperatuen, die uns zurzeit erwarten, versorgen uns die Hersteller mit neuen Spielen. Das Highlight in dieser Woche stellt Super Mario Maker 2 dar. Mit dem interaktiven Levelbaukasten für die Nintendo Switch könnt ihr selbst Super Mario-Level in Stilen verschiedener 2D-Ableger sowie "Super Mario 3D World" erstellen und zudem die Parcours von anderen Spielern aus aller Welt spielen.

Quasi jeden Tag kommen neue Level durch die Community hinzu und der neue Abenteuer-Modus bietet ebenfalls kreative Level von Nintendo selbst. Neue Bauelemente wie Schrägen und Wippen sowie Features wie der Tag/Nacht-Unterschied und einstellbare Zielbedingungen heben "Super Mario Maker 2" nochmal deutlich vom Serienerstling ab.

Am Freitag, den 28. Juni 2018, könnt ihr Baumeister eurer eigenen Level in "Super Mario Maker 2 sein. Unseren frisch erschienenen Test könnt ihr euch hier durchlesen. Außerdem zeigen wir euch alle anderen Neuerscheinungen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 24. Juni 2019 und dem 30. Juni 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 26. Kalenderwoche

Montag, 24. Juni 2019

-

Dienstag, 25. Juni 2019

We. The Revolution für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Car Mechanic Simulator für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Monster Jam Steel Titans für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Judgment für PS4

für PS4 Medusa And Her Lover für PSVR

für PSVR Samurai Showdown für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Devil May Cry für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Irony Curtain: From Matryoshka With Love für PS4

für PS4 Bloodstained: Ritual Of The Night für Nintendo Switch

Mittwoch, 26. Juni 2019

Outbreak: Lost Hope für Xbox One

Donnerstag, 27. Juni 2019

Fort Boyard: The Game für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Furwind für PS4, PS Vita und Nintendo Switch

für PS4, PS Vita und Nintendo Switch Sinking City für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Nekopara Vol. 3 für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch War Tech Fighters für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Graveyard Keeper für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Chiki-Chiki Boy Pro Wrestling für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Goonya Fighter für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Epic Astro Story für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Lines X für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Baobabs Mausoleum Ep.2: 1313 Barnabas Dead End Drive für Nintendo Switch

für Nintendo Switch MotoGP™19 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rain City für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Q-YO Blaster für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dandy Dungeon – Legend of Brave Yamada – für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Irony Curtain: From Matryoshka With Love für Nintendo Switch

für Nintendo Switch SEGA AGES Wonder Boy: Monster Land für Nintendo Switch

für Nintendo Switch SEGA AGES Virtua Racing für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Human Rocket Person für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Bitlogic – A Cyberpunk Arcade Adventure für Nintendo Switch

Freitag, 28. Juni 2019

Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch F1 2019 für PS4 und Xbox One

PS4 und Xbox One Irony Curtain: From Matryoshka With Love für Xbox One

für Xbox One Super Neptunia RPG für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Real Drifting Racing für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Headball Soccer Deluxe für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Spell Casting: Purrfectly Portable Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Maddening Euphoria für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Attack of the Toy Tanks für Nintendo Switch

