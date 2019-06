Release-Vorschau - Neue Games in der 25. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayCentral.de verraten wir euch, welche Games in der dritten Juniwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Diese Woche steht unter anderem der Funracer „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ in den Starlöchern.

Auch diese Woche steht wieder zahlreiches Spielefutter an. Eines der Highlights der Woche stellt „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ dar. Der Funracer-Klassiker wurde von Grund auf überarbeitet und wartet mit weiteren Strecken und Fahrzeugen auf. Mit Crash Bandicoot und seinen Freunden brettert ihr über fantasievolle Pisten und liefert euch spannende Mehrspieler-Duelle. Das Spiel erscheint am kommenden Freitag für alle aktuellen Konsolen. Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen.

Ebenfalls interessant ist „Bloodstained: Ritual of the Night“. Der Metroidvania-Titel begann vor einigen Jahren als Kickstarter-Kampagne und feiert diese Woche seinen Release für die PlayStation 4 und Xbox One. Die Nintendo Switch-Version folgt nächste Woche. Für dieses stimmungsvolle Sidescroller-Action-RPG zeichnet sich Koji Igarashi, der ehemalige Producer der Castlevania-Reihe, verantwortlich. Dementsprechend werdet ihr viele Anleihen dazu in „Bloodstained“ finden.

Eine Anmerkung zu der vergangen Woche möchten wir ebenfalls noch erwähnen. Am 13. Juni erschien überraschend „Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer feat. The Legend of Zelda“ (ja, der Name ist wirklich so lang). Das sehr kurzfristige Erscheinungsdatum wurde während der E3 2019 mitgeteilt. Das Nintendo Switch-exklusive Spiel vereint die rhythmischen Gameplay-Elemente von „Crypt of the NecroDancer“ mit zahlreichen „The Legend of Zelda“-Inhalten. Im passenden Beat könnt ihr euch in der Rolle von Link oder Zelda den zahlreichen Gefahren entgegenstellen, die in Hyrule lauern.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für 2019 kurz und bündig zusammenfassen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 17. Juni 2019 und dem 23. Juni 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 25. Kalenderwoche

Montag, 17. Juni 2019

Sea King für Nintendo Switch

Dienstag, 18. Juni 2019

Bloodstained: Ritual of the Night für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Vacation Simulator für PSVR

für PSVR Citizens of Space für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mini-Mech Mayhem für Xbox One

für Xbox One Another Sight für PS4 und Xbox One

Mittwoch, 19. Juni 2019

Antiquia Lost für Xbox One

für Xbox One Mars Alive für PSVR

für PSVR Double Cross für Xbox One

Donnerstag, 20. Juni 2019

My Friend Pedro für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Muse Dash für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Fort Boyard für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Boxing Champs für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Childs Sight für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rolling Gunner für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Forest Home für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Duke of Defense für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mainlining für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Scrap Rush für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Slender: The Arrival für Nintendo Switch

für Nintendo Switch 198X für PS4

Freitag, 21. Juni 2019

Crash Team Racing Nitro-Fueled für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Captain Cat für Xbox One und Nintendo Switch

