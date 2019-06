Release-Vorschau - Neue Games in der 23. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayCentral verraten wir euch, welche Games in der ersten Juniwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo 3DS und PC erscheinen. Diese Woche stehen unter anderem die „The Elder Scrolls Online“-Erweiterung Eslweyr, die PC-Version von „Octopath Traveler“ sowie der Dungeon Crawler „Persona Q2: New Cinema Labyrinth“ in den Starlöchern.

In dieser Woche steht uns wieder zahlreiches Spielefutter bevor. Unter anderem erwartet die Spieler von The Elder Scrolls Online eine neue Erweiterung. In Elsweyr kerhen ab Dienstag, den 04. Juni, die Drachen nach Tamriel zurück. Eure Aufgabe wird es sein, das Böse niederzustrecken, das die Heimat der Khajiit bedroht. Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen.

Der Nintendo 3DS hat ziemlich bald sein Lebensende erreicht. Doch immernoch gibt es die ein oder andere Perle für die langlebige Handheld-Konsole zu bestaunen. Diese Woche, genauer gesagt am Dienstag, erscheint mit Persona Q2: New Cinema Labyrinth ein neues Spin-off der Persona-Reihe nun auch in Europa. Der Dungeon Crawler hält verschiedene Charaktere der Persona-Reihe in einem Film gefangen. Schafft ihr es, sie zu befreien?

PC-Spieler können sich derweil auf das bislang Nintendo Switch-exklusive Octopath Traveler freuen. Ab Freitag, den 07. Juni 2019, ist das Rollenspiel von Square Enix auch über Steam erhältlich. Ihr erlebt acht unterschiedliche Geschichten von acht Protagonisten. Dargestellt wird das Spiel in einer charismatischen Pixeloptik.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für Juni 2019 kurz und bündig zusammenfassen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 03. Juni 2019 und dem 09. Juni 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 22. Kalenderwoche

Montag, 03. Juni 2019

-

Dienstag, 04. Juni 2019

Effie für PS4

für PS4 Timespinner für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch The Elder Scrolls Online: Elsweyr für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Warhammer: Chaosbane für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Red Siren für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Tiny Derby für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Perchang für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Persona Q2: New Cinema Labyrinth für Nintendo 3DS

Mittwoch, 05. Juni 2019

Asdivine Dios für Xbox One

Donnerstag, 06. Juni 2019

Toki für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One MotoGP 19 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Hue für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Slay the Spire für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Sushi Spinnery für Nintendo Switch

für Nintendo Switch She and the Light Bearer für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Word Wheel by POWGI für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dyna Bomb für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Legend of the Tetrarchs für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Road to Guangdong für Xbox One

Freitag, 07. Juni 2019

Octopath Traveler für PC

für PC Warlocks 2: God Slayers für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch The Legend Of Heroes: Trails Of Cold Steel 2 für PS4

für PS4 Omensight für Xbox One

für Xbox One Refunct für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Party Golf für Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

