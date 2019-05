Release-Vorschau - Neue Games in der 21. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayNation verraten wir euch, welche Games in der vierten Maiwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Diese Woche steht unter anderem der Funracer „Team Sonic Racing“ von SEGA in den Starlöchern.

Auch diese Woche steht wieder zahlreiches Spielefutter an. Das Highlight der Woche stellt Team Sonic Racing dar. In SEGAs neuestem Ableger der Funracer-Reihe mit Sonic und seinen Freunden gebt ihr Vollgas und flitzt über zahlreiche bunte Kurse. Ab morgen, den 20. Mai könnt ihr auf der PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC den rasanten Titel erleben. Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 20. Mai 2019 und dem 26. Mai 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 21. Kalenderwoche

Montag, 20. Mai 2019

World Soccer für Nintendo Switch

Dienstag, 21. Mai 2019

Team Sonic Racing für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC [ Hier kaufen ]

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC [ ] Resident Evil für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Resident Evil 0 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Resident Evil 4 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Sniper Elite V2 Remastered für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Five Night At Freddys VR: Help Wanted für PlayStation VR

für PlayStation VR Assassin’s Creed III Remastered für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Observation für PS4

für PS4 Everybody’s Golf für PlayStation VR

für PlayStation VR Dauntless für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Marenian Tavern Story: Patty And The Hungry God für Xbox One

für Xbox One Fission Superstar X für Xbox One

für Xbox One American Fugitive für PS4

für PS4 Skelly Selest für PS4

für PS4 Slay The Spire für PS4

Mittwoch, 22. Mai 2019

The Last Door – Collectors Edition für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Gunlord X für Nintendo Switch

Donnerstag, 23. Mai 2019

American Fugitive für Nintendo Switch

für Nintendo Switch TT Isle Of Man: Ride On The Edge für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Wonder Boy Returns für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Heroine Anthem Hero Episode 1 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Star Sky für Nintendo Switch

für Nintendo Switch My lovely Daughter für Nintendo Switch

Freitag, 24. Mai 2019

Atelier Lulua: The Scion Of Arland für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Dollhouse für PS4

für PS4 Back In 1995 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Skelly Selest für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Super Tennis Blast für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Hungry Baby: Party Treats für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Sword Art Online: Hollow Realization für Nintendo Switch

für Nintendo Switch American Fugitive für Xbox One

für Xbox One For the King für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Hungry Baby: Party Treats für Nintendo Switch

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

© SEGA

