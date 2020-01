Release-Vorschau - Neue Games in der 2. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Zum Beginn des neuen Jahres können sich PC-Spieler über die umfangreiche „Iceborne“-Erweiterung von „Monster Hunter World“ freuen und unter anderem Jagd auf den gefährlichen Eisdrachen Velkhana machen.

Nachdem Konsolenbesitzer bereits im letzten Jahr mit Monster Hunter World: Iceborne belohnt worden, bekommen nun auch PC-Spieler via Steam diese umfangreiche Erweiterung spendiert. Euch erwartet eine komplett neue Story, die an das Ende des Hauptspiels anschließt. Der Eisdrache Velkhana und weitere Monster wollen euch an den Kragen und es werden viele neue Herausforderungen geboten.

In „Iceborne“ erkundet ihr die eisigen Gefilde der Region Hoarfrost Reach, die größer ausfällt als alle bisher bekannten Regionen in Monster Hunter-Spielen. Profis können sich am Master Rank probieren, dem neuen Schwierigkeitsgrad, der sogar über dem High Rank liegt. Die PC-Version punktet mit höher auflösenden Texturen, Unterstützung einer 4K-Auflösung, unbegrenzter Framerate, Ultrawide 21:9-Support sowie DirectX12-Unterstützung. Doch „Iceborne“ ist nicht der einzige Release in dieser Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 6. Januar 2020 bis zum 12. Januar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 2. Kalenderwoche

Montag, 6. Januar 2020

Ultimate Racing 2D für Nintendo Switch

Dienstag, 7. Januar 2020

- Keine neuen Spiele

Mittwoch, 8. Januar 2020

Regions of Ruin für Xbox One

für Xbox One Dragon Sinker: Descendants of Legend für Xbox One

für Xbox One IN-VERT für Xbox One

Donnerstag, 9. Januar 2020

Monster Hunter World: Iceborne für PC

für PC AO Tennis 2 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Freitag, 10. Januar 2020

Aborigenus für Nintendo Switch

