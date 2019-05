Release-Vorschau - Neue Games in der 19. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayNation verraten wir euch, welche Games in der zweiten Maiwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Diese Woche steht unter anderem "Saints Row: The Third" für Nintendo Switch-Spieler in den Starlöchern. Bei „Life is Strange 2“ erwartet uns diese Woche Episode 3.

Diese Woche stehen wieder zahlreiche Spiele auf dem Programm, die die Gunst der Gamer für sich gewinnen wollen. Richtig große Neuerscheinungen stehen in den nächsten sieben Tagen zwar nicht auf dem Programm, doch vor allem „GTA“-Fans können sich freuen.

Erstmals erscheint nämlich Saints Row: The Third für die Nintendo Switch. Der Open-World-Titel hat sich so einiges an der „GTA“-Reihe abgeschaut, verfeinert das Gameplay jedoch mit einer großen Portion Abgedrehtheit.

Zudem steht mit „Shakedown Hawaii“ der Nachfolger von „Retro City Rampage“ an. In einer 16-Bit-Welt, die sich zu einem hohen Grad zerstören lässt, übernehmt ihr die Rolle des Hauptcharakters The Player und versucht die Spitze der Macht zu erreichen. Ein großes Waffenarsenal und eine große Banbreite an verfügbaren Fahrzeugen tragen ihr Übriges dazu bei, um eine gehörige Portion Retro-„GTA“ zu erleben.

Bei Life is Strange 2 geht es dagegen sentimentaler zur Sache. Am Donnerstag erscheint Episode 3 der Reihe. Dann erfahren wir, wie es mit den Brüdern Sean und Daniel weitergeht. Die 3. Episode von „Life is Strange 2“ setzt einige Monate nach den Ereignissen der vorherigen Episode an. Damit sie ihre Reise finanzieren können, gehen Sean und Daniel einer Arbeit in den Mammutbaumwäldern von Kalifornien nach und freunden sich dabei mit anderen Vagabunden an.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für Mai 2019 kurz und bündig zusammenfassen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 06. Mai 2019 und dem 12. Mai 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 19. Kalenderwoche

Montag, 06. Mai 2019

-

Dienstag, 07. Mai 2019

Puyo Puyo Champions für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One

für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One Car Mechanic Manager für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Shakedown: Hawaii für Nintendo Switch und PS4

für Nintendo Switch und PS4 European Conqueror X für Nintendo Switch

für Nintendo Switch For the King für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One My Big Sister für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Brief Battles für Xbox One

für Xbox One Woodle Tree Adventures für Xbox One

Mittwoch, 08. Mai 2019

Meow Motors für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Party Arcade für PS4

für PS4 The Adventures of Bertram Fiddle (Episode 1) für Xbox One

für Xbox One Legend of the Tetrachs für Xbox One

Donnerstag, 09. Mai 2019

Ascendace für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Frane: Dragons‘ Odyssey für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Monster Puzzle für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Lost Artifacts: Soulstone für Nintendo Switch

für Nintendo Switch MachiKnights -Blood bagos- für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Masquerada: Songs and Shadows für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Vaporum für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Saints Row: The Third - The Full Package für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Doughlings: Arcace für PS4

für PS4 Frane: Dragon's Odyssey für PS4

für PS4 Lost Artifacts: Soulstone für PS4

für PS4 Life is Strange 2 (Episode 3) für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Yakuza für PC

Freitag, 10. Mai 2019

Dragon Pinball für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Blazing Bleaks für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Lovecrafts’s Untold Stories für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One

für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One Reverse Crawl für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One

für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One My Big Sister für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ascendance: First Horizon für Xbox One

für Xbox One Super Space Serpent für Xbox One

für Xbox One DragonFangZ: The Rose & Dungeon of Time für Xbox One

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Welche Spiele erscheinen in diesem Jahr? Wir haben hier die Antwort:

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.