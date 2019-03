Release-Vorschau - Neue Games in der 12. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayNation verraten wir euch welche Games in der dritten Märzwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf den Hardcore-Titel Sekiro: Shadows Die Twice sowie Unravel Two für die Nintendo Switch.

Die ganz großes Spieleflut ist in dieser Woche erst einmal vorüber, trotzdem erscheint der eine oder andere interessante Titel, der einen genaueren Blick wert sein dürfte. Unter anderem könnt ihr euch mit Unravel Two auf die Fortsetzung des Indie-Titels von Electronic Arts und Coldwood Interactive freuen, der nun auch für die Nintendo Switch erscheint.

Der aber wohl wichtigste Titel in dieser Woche ist der neue Hardcore-Titel Sekiro: Shadows Die Twice aus dem Hause From Software. Bereits am kommenden Freitag erscheint der Titel für PS4, Xbox One und PC.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für März 2019 kurz und bündig präsentieren.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 18. März 2019 und dem 22. März 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Sekiro: Shadows Die Twice

From Software hat einen neuen Hardcore-Titel in der Spieleschmiede. „Sekiro: Shadows Die Twice“ lautet der geistige Nachfolger von Dark Souls und er wird die Spieler sicherlich ein ums andere Mal an den Rand der Verzweiflung bringen. Dieses Mal geht es ab ins Sengoku-Japan des späten 16. Jahrhunderts.

Die Spieler schlüpfen in die Haut des „einarmigen Wolfs“, der sein Dasein als entehrter und verstümmelter Krieger fristen muss. Der Ashina-Clan ist euch nicht wohlwollend gesinnt, da ihr geschworen habt, einen jungen Adligen zu beschützen. Als der junge Herr entführt wird, kann den einsamen Wolf nicht einmal mehr der Tod aufhalten.

Diese Games erwarten euch in der 12. Kalenderwoche

Montag, 18. März 2019

Turok für Nintendo Switch

Dienstag, 19. März 2019

Symmetry für Nintendo Switch

Mittwoch, 20. März 2019

Super Kickers League für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Hell Warders für Xbox One

für Xbox One Chocobos Mystery Dungeon Evry Buddy! für PS4, Nintendo Switch

Donnerstag, 21. März 2019

Azure Saga: Pathfinder Deluxe Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Horror Stories für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Reptilian Rebellion für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Witch & Hero für Nintendo Switch

für Nintendo Switch StarDrone für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Super Phantom Cat: Remake für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Block-a-Pix Deluxe für Nintendo Switch

für Nintendo Switch We. The Revolution für PC

Freitag, 22. März 2019

Sekiro: Shadows Die Twice für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC SNK 40th Anniversary Collection für PS4

für PS4 Tyd wag vir Niemand für Xbox One

für Xbox One Stories: The Path of Destinies für Xbox One

für Xbox One Trailmakers für Xbox One

für Xbox One Unravel Two für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Fate/Extella Link für PS4, Nintendo Switch

für PS4, Nintendo Switch Sushi Time! für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Air Cinflicts: Pacific Carriers für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Air COnflicts: Secret Wars für Nintendo Switch

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Welche Spiele erscheinen in diesem Jahr? Wir haben hier die Antwort:

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

© Electronic Arts

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.