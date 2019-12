Release-Vorschau - Neue Games in der 1. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Der Jahreswechsel steht an! Passend dazu veröffentlicht Nintendo den neuesten Ableger von „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“, um die guten Vorsätze zu unterstützen, mehr Denksport zu betreiben.

Zu Zeiten des Nintendo DS brachte Nintendo erstmals das Denksport-Spiel „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ heraus und landetete damit einen großen Erfolg. Weil Gehirnzellen auch heute noch jung gehalten werden wollen, folgt diese Woche der neueste Ableger auf der Nintendo Switch. Durch kleine Aufgaben, die ihr jeden Tag erledigt, haltet ihr euch geistig fit. Dabei werden euch so gut es geht unterschiedliche Herausforderungen geboten, um Abwechslung zu schaffen.

Diese Woche ist „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ der einzige nennenswerte Neuzugang für diese Woche. Über den Jahreswechsel erscheinen gewohnterweise so gut wie keine Spiele.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 30. Dezember 2019 bis zum 05. Januar 2020. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 1. Kalenderwoche

Montag, 30. Dezember 2019

-keine neuen Spiele

Dienstag, 31. Dezember 2019

- Keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mittwoch, 01. Januar 2020

- Keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr!

Donnerstag, 02. Januar 2020

- Keine neuen Spiele

Freitag, 03. Januar 2020

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch

