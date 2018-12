Release-Vorschau - Games in der ersten Dezemberwoche 2018

Auf PlayNation verraten wir euch welche Games in der ersten Dezemberwoche 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Weihnachten rückt Stück für Stück näher und wir werfen erneut einen Blick auf alle Spiele, die in der kommenden Woche für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen werden. Actionfans dürfen sich unter anderem auf Just Cause 4 freuen. Für die Nintendo Switch gibt es mit Super Smash Bros. Ultimate nach Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli einen weiteren Nintendo-Klassiker.

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für November 2018 kurz und bündig präsentieren.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 03. Dezember 2018 und dem 09. Dezember 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Just Cause 4

In Just Cause 4 kehrt Sprengmeister Rico Rodriguez in einer neuen Runde zurück und es wird actionreicher als je zuvor. Im Mittelpunkt des Sequels stehen dieses Mal nicht nur verrückte Enterhaken und Wingsuits, mit denen ihr durch die Lüfte sausen könnt. Die Umgebung, starke Wettereffekte mit zerstörerischen Tornados und höhere Gewalt sollen eine zentrale Rolle spielen.

Super Smash Bros. Ultimate

Nachdem im November das Pokémon-Franchise mit Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli zurück zu den Wurzeln gekehrt ist, wird es nun einen weiteren Nintendo-Klassiker auf der Nintendo Switch zu sehen geben: Super Smash Bros. Ultimate, die Smash-Reihe geht in eine neue Runde!

In Super Smash Bros. Ultimate erwarten euch neue Stages und eine sehr große Auswahl an Kämpfern aus dem Nintendo-Universum, die allesamt gegeneinander antreten. Als neue Kämpfer sind unter anderem Ken, Ridley oder King K. Rool an Bord. Vorbesteller erhalten zudem die Piranha-Pflanze als Bonuscharakter obendrauf:

Diese Games erwarten euch in der 49. Kalenderwoche

Montag, 03. Dezember 2018

PlayStation Classic-Konsole (Hardware)

(Hardware) ( ) Demetrios - The BIG Cynical Adventure für Nintendo Switch

Dienstag, 04. Dezember 2018

Just Cause für PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC ( ) Mutant Year Zero - Road to Eden für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Hearthstone - Rastakhans Rambazamba für PC, Mac, Android und iOS

für PC, Mac, Android und iOS Monster Boy and the Cursed Kingdom für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch Subnautica für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Assassin's Creed Odyssey: Das Vermächtnis der Klinge (DLC) für PS4, Xbox One, PC

(DLC) für PS4, Xbox One, PC Gwent: The Witcher Card Games für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Persona 3: Dancing in Moonlight für PS4, PS Vita

für PS4, PS Vita Persona 5: Dancing in Starlight für PS4, PS Vita

für PS4, PS Vita Persona 3 & 5 – Endless Night Collection für PS4

für PS4 Destiny 2: Forsaken - Black Armory DLC für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Thronebreaker: The Witcher Tales für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Gear.Club Unlimited 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Monica e a Guarda dos Coelhos für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Atelier Meruru ~The Apprentice of Arland~ DX für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Gods Remastered für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Override – Mech City Brawl für PS4, Xbox One, PC

Mittwoch, 05. Dezember 2018

Son of a Witch für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Energy Cycle Edge für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Battle Princess Madelyn für PS4, Xbox One, PC

Donnerstag, 06. Dezember 2018

The Last Remnant für PS4

für PS4 SEGA Mega Drive Collection für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Jagged Alliance: Rage! für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC Carcassonne für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Johnny Turbo's Arcade: Wizard Fire für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Battle Princess Madelyn für Nintendo Switch

Freitag, 07. Dezember 2018

Playerunknown's Battlegrounds für PS4

Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Yo-Kai Watch 3 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Hello Neighbor Hide and Seek für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Iris Fall für PC

für PC The Council – Complete Edition für PS4, Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

