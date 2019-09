Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 40. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Viele neue Spiele erscheinen in dieser Woche. Am Freitag steht unter anderem das taktische Open-World-Spiel „Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ an.

Die „Ghost Recon“-Reihe geht diese Woche nunmehr in die elfte Runde. Am Freitag erscheint nämlich der neue Taktik-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint für PS4, Xbox One und PC. Als Teil des Sondereinsatzkommandos Nomad sollt ihr die Kontrolle über die fiktive Insel Auroa im pazifischen Ozean wiedergewinnen. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 30. September 2019 bis 06.Oktober 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 40. Kalenderwoche

Montag, 30. September 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 01. Oktober 2019

Destiny 2: Shadowkeep für PS4 und PC

für PS4 und PC Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 für PS4

für PS4 80 Days für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Yu-No: A Girl Who Chants Love

at the Bound of this World für PC

für PC ReadySet Heroes für PS4

für PS4 Sniper Elite III Ultimate Edition für Nintendo Switch

Mittwoch, 02. Oktober 2019

Asdivine Kamura für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Warsaw für PC

für PC We Were Here To für Xbox One

Donnerstag, 03. Oktober 2019

Neo Cab für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Legrand Legacy: Tale Of The Fatebounds für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Candleman für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Paranoia: Hapiness is Mandatory für PC

für PC Fault: Milestone One für Nintendo Switch

für Nintendo Switch A Hole New World für PS Vita

Freitag, 04. Oktober 2019

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Yu-No: A Girl Who Chants Love

at the Bound of this World für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Ghostbusters: The Videogame Remastered für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Slabwell: The Quest For Kaktun’s Alpaca für Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

