Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 39. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Diese Woche wird wieder gekickt! „FIFA 20“ steht in den Startlöchern und verspricht wieder zahlreiche, spannende Fußball-Matches auf dem virtuellen Rasen.

Diese Woche kommt die neueste Auflage der beliebten Fußball-Simulation FIFA auf den Markt. Mit FIFA 20 können wir nicht nur wieder in großen Stadien dem runden Leder hinterherjagen, im neuen Modus VOLTA Football bestreiten wir zudem zahlreiche Straßenfußball-Matches. Das Spiel umfasst über 30 offizielle Ligen, über 700 Vereine und über 17.000 Spieler. Des Weiteren zeigen wir euch noch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 23. September 2019 bis 29. September 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 39. Kalenderwoche

Montag, 23. September 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 24. September 2019

The Surge 2 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Dead by Daylight für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Espire 1: VR Operative für PSVR und PC

für PSVR und PC Power Rangers: Battle for the Grid für PC

für PC Cat Quest II: The Lupus Empire für PC

Mittwoch, 25. September 2019

Mario Kart Tour für Android und iOS

für Android und iOS Constructor Plus für Xbox One

für Xbox One Sally’s Law für Xbox One

für Xbox One Rex Rocket für Xbox One

für Xbox One Home Sweet Home Episode 2 für PC

Donnerstag, 26. September 2019

Rage 2: Rise of the Ghosts für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Fight’N Rage für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Contra: Rogue Corps für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Gunvolt Chronicles: Liminous Avenger iX für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Northgard für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Darksiders II: Deathinitive Edition für Nintendo Switch

Freitag, 27. September 2019

FIFA 20 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch DRAGON QUEST XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dragon Quest für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Dragon Quest III: The Seeds of Salvation für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Tropico 6 für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Freedom Finger für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC The Adventures of Elena Temple für Xbox One

für Xbox One Ori and the Blind Forest: Definitive Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Baldur’s Gate: Enhanced Edition Pack für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch

für Xbox One, PS4 und Nintendo Switch Fight’N Rage für Xbox One Code Vein für PS4, Xbox One und PC

für Xbox One für PS4, Xbox One und PC Mining Rail 2 für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Neverwinter Nights: Enhanced Edition für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Memorrha für PC

für PC Aokana: Four Rhythms Across the Blue für PC

für PC Rain of Reflections für PC

