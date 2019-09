Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 37. Kalenderwoche für Switch, Xbox One, PS4 und PC

Shooter-Fans dürfen sich gleich doppelt freuen: Sowohl „Borderlands 3“ als auch „Gears 5“ sind diese Woche im Anmarsch. Wir zeigen euch alle Releases!

Die Entwickler von The Coalition bringen endlich den nächsten Ableger der „Gears of War“-Reihe in den Handel. Gear 5 verspricht wieder astreine Shooter-Action und wird am 10. September 2019 für Xbox One und PC erscheinen. Hier könnt ihr euch unsere Eindrücke zum Spiel durchlesen.

Mit Borderlands 3 kommt direkt ein weiterer Shooter in den Handel. Die Entwickler von Gearbox Software haben in den Titel Action-Rollenspiel-Elemente einfließen lassen und präsentieren die Grafik im altbekannten Comic-Stil. Die Handlung setzt rund zwei Jahre nach dem zweiten Teil an und befördert euch auf den Planeten Pandora, auf dem Banditenkults herrschen. Des Weiteren zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 09. September 2019 bis 15. September 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 37. Kalenderwoche

Montag, 09. September 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 10. September 2019

Blasphemous für PS4 und PC

für PS4 und PC Greedfall für PS4, Xbox One und PC

PS4, Xbox One und PC The Walking Dead: The Telltale Definitive Series für PS4, Xbox One, und PC

für PS4, Xbox One, und PC Gears 5 für Xbox One und PC

für Xbox One und PC eFootbal PES 2020 für PS4, Xbox One und PC

Mittwoch, 11. September 2019

Throne Quest Deluxe für Nintendo Switch

Donnerstag, 12. September 2019

Agatha Knife für PS4

für PS4 The Sinking City für Nintendo Switch

Freitag, 13. September 2019

Borderlands 3 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Utawarerumono: Zan für PS4

für PS4 Nascar Heat 4 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Ellen für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One NHL 20 für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Daemon X Machina für Nintendo Switch

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

