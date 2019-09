Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 36. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Monsterjäger, aufgepasst! Ab dieser Woche dürft ihr die Hatz nach neuen Bestien in der umfangreichen „Iceborne“-Erweiterung von „Monster Hunter World“ beginnen. „Final Fantasy“-Fans dürfen dagegen den achten Teil der ikonischen JRPG-Reihe in aufgefrischtem Gewand erleben.

Diese Woche stehen wieder zahlreiche Neuerscheinungen an. Das Highlight stellt die neue Erweiterung „Iceborne“ für Monster Hunter World dar. Damit erwartet euch eine komplett neue Story, die an das Ende des Hauptspiels anschließt. Infolgedessen erwarten euch mit dem Eisdrachen Velkhana und weiterer Monster viele neue Herausforderungen. In „Iceborne“ erkundet ihr die eisigen Gefilde der Region Hoarfrost Reach, die größer sein wird als alle bisher bekannten Regionen in Monster Hunter-Spielen. Profis können sich am Master Rank probieren, dem neuen Schwierigkeitsgrad, der sogar über dem High Rank liegt.

Um die Wartezeit auf das kommende Final Fantasy 7 Remake zu versüßen, bekommen Fans diese Woche nun ein Remaster eines beinahe ebenso alten Serienteils, nämlich von Final Fantasy 8. Die Grafik wurde im Vergleich zum Original gehörig aufgehübscht, ohne aber große Änderungen am Design vorzunehmen. Das Gameplay wurde dagegen um einige Quality-of-Life-Funktionen bereichert. So lassen sich zum Beispiel Zufallsbegegnungen ausstellen oder die Spielgeschwindigkeit verdreifachen. Alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche zeigen wir euch im Folgenden.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum vom 02. September 2019 bis 09. September 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 36. Kalenderwoche

Montag, 02. September 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 03. September 2019

Final Fantasy VIII Remastered für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Spyro Reignited Trilogy für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Catherine: Full Body für PS4

für PS4 Torchlight II für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Last Oasis für PC

für PC Children of Morta für PC

Mittwoch, 04. September 2019

Post War Dreams für Xbox One und PC

für Xbox One und PC RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore für PC

für PC Monochrome Order für Xbox One und PC

Donnerstag, 05. September 2019

River City Girls für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Spice Wolf VR für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Hyperforma für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Fantasy General II für PC

für PC Headliner: NoviNews für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Green Hell für PC

für PC Atomicrops für PC

Freitag, 06. September 2019

Moster Hunter World: Iceborne für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Remothered: Tormented Fathers für Nintendo Switch

für Nintendo Switch NBA 2K20 für PS4, Nintendo Switch und PC

für PS4, Nintendo Switch und PC PixoCities für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Super Street: The Game für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch The Ninja Saviors: Return Of The Warriors für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Gun Gun Pixies für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Creature in the Well für Nintendo Switch und PC

für Nintendo Switch und PC Rec Center Tycoon für PC

für PC Restless Hero für Xbox One und PC

für Xbox One und PC Falcon Age für PC

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare!

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

© Square Enix

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.