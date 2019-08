Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 33. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Neue Woche, neue Games. Nostalgiker können in den nächsten Tagen mit der „Grandia HD Collection“ ein Stück Rollenspiel-Geschichte nacherleben.

Die „Grandia HD Collection“ vereint die ersten beiden Teile der Rollenspiel-Klassiker von Game Arts und präsentiert die Spiele in schärferer Auflösung. Ein guter Zeitpunkt, um diese fast vergessenen Perlen auf der Nintendo Switch neu zu entdecken. Zudem präsentieren wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 12. August 2019 und dem 18. August 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 33. Kalenderwoche

Montag, 12. August 2019

- keine neuen Spiele, aber wir wünschen euch einen schönen Start in die neue Woche!

Dienstag, 13. August 2019

Vasara Collection für PS4, PS Vita und PC

für PS4, PS Vita und PC Exception für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Ancestors Legacy für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Never Give Up für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Rebel Galaxy Outlaw für PC

Mittwoch, 14. August 2019

Genesis für PS4

für PS4 Fell Seal: Arbiter’s Mark für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ittle Dew für Nintendo Switch

Senran Kagura: Peach Ball für PC

für PC Vasara Collection für Xbox One

Donnerstag, 15. August 2019

Cryogear für Nintendo Switch

Rogue Singularity für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Shinobi Spirits S: Legend of Heroes für PC

für PC Vasara Collection für Nintendo Switch

Freitag, 16. August 2019

Grandia HD Collection für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Aritana and the Twin Masks für Xbox One

Samstag, 17. August 2019

-

Sonntag, 18. August 2019

FAR: Lone Sails für Nintendo Switch

Alle Games könnt ihr hier kaufen!*

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Release-Vorschau Diese Games erscheinen 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.