Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der 32. Kalenderwoche für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC

Gerade Nintendo Switch-Fans erhalten diese Woche viel Spielefutter. Unter anderem erscheinen „Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition“ und „Turok 2: Seeds of Evil“ für die Hybridkonsole.

„Sword Art Online“-Fans können sich auf der Nintendo Switch diese Woche über „Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition“ freuen. Der beliebte Videospiel-Ableger zur Animeserie ist bereits für andere Konsolen erhältlich und schwappt nun auf das Nintendo-Ufer über. Das Action-RPG verfrachtet euch in die virtuelle Welt von Gun Gale Online, in der nicht nur zahlreiche Gefahren auf euch warten, sondern auch einige bekannte Gesichter aus der Serienvorlage. Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen für diese Woche.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 05. August 2019 und dem 11. August 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 32. Kalenderwoche

Montag, 05. August 2019

-

Dienstag, 06. August 2019

Age Of Wonders: Planetfall für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Darksiders II: Deathinitive Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch DC Universe Online für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Gravity Ghost für PS4

für PS4 Guacamelee! One-Two Punch Collection für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Metal Wolf Chaos XD für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Silver Chains für PC

Mittwoch, 07. August 2019

The Forbidden Arts für Xbox One, Nintendo Switch und PC

für Xbox One, Nintendo Switch und PC Must Dash Amigos für Xbox One

für Xbox One Damsel für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch Gibbous – A Cthulhu Adventure für PC

Donnerstag, 08. August 2019

Subdivision Infinity DX für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Pillars of Eternity für Nintendo Switch

für Nintendo Switch FIA European Truck Racing Championship für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Pix the Cat für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Oh! Edo Towns für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The Pyraplex für Nintendo Switch

Freitag, 09. August 2019

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Turok 2: Seeds Of Evil für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Welcome to Hanwell für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Taimumari: Complete Edition für Nintendo Switch

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit. Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

