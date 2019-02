Release-Vorschau - Diese Games erscheinen kommende Woche!

Die kommende Woche wird für Gamer besonders heiß und bietet uns zahlreiche Neuerscheinungen für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Gleich mehrere Blockbuster erscheinen innerhalb einer einzigen Woche! Wir haben zahlreiche weitere Highlights und Überraschungen für euch gesammelt und zeigen euch, was in der kommenden Februar-Woche alles erscheinen wird!

Das größtenteils regnerische Wetter sollte uns nicht davon ablenken, dass uns aktuell nahezu täglich ein brandneuer Blockbuster erwartet. Auch die nächste Februar-Woche bietet uns eine Menge Spiele, die wir auf keinen Fall verpassen sollten. Ein kurzer Blick auf die Release-Vorschau verrät uns bereits, dass allen Spielern spannende Monate bevorstehen!

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 11. Februar 2019 und dem 17. Februar 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 07. Kalenderwoche

Dienstag, 12. Februar 2019

Trials Rising für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch ( Hier kaufen! )

für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch ( ) Conarium für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Jump Force - Ultimate Edition für PC, PS4 und Xbox One ( Hier kaufen! )

für PC, PS4 und Xbox One ( ) The Liar Princess and the Blind Prince für PS4 und Nintendo Switch ( Hier kaufen! )

für PS4 und Nintendo Switch ( ) Die Sims 4: Werde berühmt für PS4 und Xbox One

Mittwoch, 13. Februar 2019

Away: Journey to the Unexpected für PC (Hier kaufen!)

Donnerstag, 14. Februar 2019

Civilization 6: Gathering Storm für PC ( Hier kaufen! )

für PC ( ) Degrees of Separation für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch Code: Realize ~Wintertide Miracles~ für PS4 und PS Vita ( Hier kaufen! )

für PS4 und PS Vita ( ) OlliOlli: Switch Stance für Nintendo Switch

Freitag, 15. Februar 2019

Far Cry: New Dawn für PC, PS4 und Xbox One ( Hier kaufen! )

für PC, PS4 und Xbox One ( ) Crackdown 3 für PC und Xbox One ( Hier kaufen! )

für PC und Xbox One ( ) Metro: Exodus für PC, PS4 und Xbox One ( Hier kaufen! )

für PC, PS4 und Xbox One ( ) Jump Force: Unite to Fight für PC, PS4 und Xbox One ( Hier kaufen! )

für PC, PS4 und Xbox One ( ) Anthem für Origin Access Premier (Hier kaufen!)

Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

